Sismo en Colombia: hay al menos 22 muertos según el primer reporte tras temblor de 7.4

Terremoto en Colombia Reportan 22 muertos y daños (John Jairo Bonilla/EFE)

Al menos 22 personas murieron en Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió varias regiones del país, de acuerdo con los primeros reportes de autoridades locales. La región de Pereira concentra la mayor cantidad de víctimas, con 18 fallecidos, mientras que también se reportaron muertes en Manizales y Buenaventura.

El fuerte movimiento telúrico provocó además el colapso de decenas de estructuras, daños en viviendas, iglesias y otras edificaciones, así como afectaciones en aeropuertos de distintas ciudades. Las autoridades mantienen operativos de emergencia y rescate ante posibles personas atrapadas.

El epicentro del terremoto se ubicó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico colombiano, según el Servicio Geológico Colombiano. Sin embargo, la zona cafetera del centro del país se encuentra entre las áreas más afectadas.

Terremoto deja secuelas en varias ciudades de Colombia

Pereira, ciudad del centro-occidente de Colombia, concentra la mayoría de las víctimas, con 18 fallecidos. En Manizales, también en la zona cafetera del país, se reportan tres muertos y entre 20 y 30 viviendas colapsadas. En Buenaventura, ciudad ubicada en la costa del Pacífico, murió una persona, mientras que en Cali, una de las principales ciudades de Colombia, al menos 20 estructuras resultaron afectadas.

El sismo también provocó daños en iglesias y aeropuertos, por lo que autoridades solicitaron apoyo de equipos de rescate de Bogotá y Medellín.

El servicio en aeropuertos permanece suspendido tras el sismo

Al menos seis aeropuertos reportaron daños o suspensión de operaciones. Además del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, los aeropuertos de Manizales y Armenia permanecen afectados, de acuerdo con información de la autoridad aeronáutica colombiana.

Las autoridades continúan con la evaluación de daños y el rescate de posibles víctimas mientras se actualiza el balance de personas fallecidas, heridas y estructuras afectadas.

Con información de EFE.