Sismo en Colombia lunes 10 de agosto: reportan temblor de 7.4 y daños materiales

Sismo en Colombia El temblor ocurrió a las 7:34 de la hora local y se percibió en diferentes partes del país. Foto: X (sgcol)

La actividad sísmica en todo el mundo continúa de forma intensa y este inicio de semana fue en Colombia donde se presentó un fuerte movimiento telúrico. El Servicio Geológico Colombiano informó de un temblor de 6.6 y luego actualizó el reporte a 7.4 grados en San José del Palmar. En redes sociales se han viralizado videos de los momentos de tensión vividos.

Sismo de 7.4 grados en Colombia | lunes 10 de agosto

De acuerdo con la información oficial, el temblor se registrói a las 7:34 horas (local) y tuvo una profundidad de 96 kilómetros en San José del Palmá, Choco en Colombia. El temblor pudo percibirse en diferentes partes del país como Manizales, Cali, Pereira, Armenia, Medellín e Ibagué. También, se ha reportado que algunas partes de Ecuador recibieron el impacto sísmico.

Loa aeropuertos de Pereira, Manizales, Armania, Qubdó, Cartafo y Buenaventura suspendieron sus operaciones debido a los daños causados

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

Por medio de redes sociales, múltiples usuarios han mostrado los momentos en los que ocurrió el terremoto mostrando el movimientos de luces así como el desalojo de edificios de manera preventiva durante el temblor.

Reportan edificios agrietados y dañados tras sismo de 7.4 en Colombia

Minutos más tarde, las autoridades colombianas comenzaron a informar de los primeros reportes de la situación tras el temblor. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró en entrevista radiofónica que las primera revisiones muestran muchos edificios agrietados.

También, algunas imágenes muestran situaciones similares en zona de Manizales, Cúcuta, Pereira y Medellín, donde han caídas parciales y agrietamientos importantes en diferentes estructuras.

Por otra parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán informó que de momento no hay reportes de personas heridas ni fallecidas, mientras se siguen realizando las revisiones por parte de las autoridades de emergencias.

En este mismo sentido, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella ordenó la instalación de un puesto de mando unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados tras el sismo. También, ha comenzado la búsqueda de personas que podrían estar bajo los escombros de edificaciones caídas.