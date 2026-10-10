Argentina perdió más de 32 mil empresas desde la llegada de Milei al gobierno

Caída de economía en Argentina

Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, a finales de 2023, un total de 32 mil 290 empresas dejaron de operar en el país, debido a la caída del consumo y las dificultades que enfrentan sectores como el comercio y la industria.

El informe difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que el número de unidades productivas pasó de 512 mil 357 en noviembre de 2023 a 480 mil 67 en julio de este año, lo que significa una disminución del 6.3 por ciento durante el periodo analizado.

La tendencia se mantuvo en julio, mes en el que cerraron 948 empresas, equivalente a un promedio de 30 establecimientos por día.

Cierre de empresas genera desempleo

La reducción del número de empresas ha repercutido en el mercado laboral argentino. Según las cifras presentadas por el CEPA, en la administración de Milei se eliminaron 437 mil 611 puestos de trabajo formales. Tan solo en julio pasado desaparecieron 3 mil 485 empleos registrados.

A estas cifras se incluyen un informe publicado el 6 de octubre por diversas organizaciones de la sociedad civil y centros de estudios, que destaca que desde la aprobación de la reforma laboral, en marzo pasado, se perdieron 36 mil puestos de trabajo y cerraron 6 mil 905 empresas.

El documento denominado “Monitor de la reforma laboral”, puntualiza que desde el inicio del gobierno de Milei se han perdido 241 mil 200 empleos. De ese total, 36 mil corresponden al periodo posterior a la aprobación de los cambios legales.

Los autores del estudio desconfía de los resultados de la reforma y aseguraron que no ha conseguido “beneficios concretos para quienes trabajan, sino todo lo contrario: es una norma que facilita los despidos y el trabajo precario”.

El informe advierte que la reducción del empleo formal afecta a ramas económicas, incluso a sectores como la intermediación financiera, la minería y la industria petrolera, que han registrado pérdida de puestos laborales.

Aumenta empleo informal en Argentina

El “Monitor de la reforma laboral” reveló que uno de los efectos asociados a la contracción del empleo registrado es el aumento de la informalidad, cuya tasa se ubica en 45 por ciento.

“Hoy, más de 6 millones de argentinos trabajan en la informalidad, lo que implicó un crecimiento de 348 mil puestos informales en el último año, fundamentalmente en tareas por cuenta propia”, expuso el documento.

La reforma laboral aprobada en marzo modificó una normativa vigente desde 1976 e introdujo cambios en las condiciones de contratación y despido. Una las modificaciones mencionadas por las organizaciones se encuentran la disminución de la base de cálculo de las indemnizaciones y las limitaciones al derecho de huelga y a la actividad sindical.

Por su parte, el gobierno argentino ha defendido la iniciativa con el argumento de que la flexibilización de las condiciones laborales y la reducción de los costos para las empresas facilitarían las contrataciones formales y contribuirían a generar empleos.

Sin embargo, los autores del informe consideran que las medidas no han sido suficientes para incentivar nuevas contrataciones.

“El aumento de los meses de prueba y el banco de horas no parecen haber sido suficiente ‘incentivo’ para que el sector privado contrate bajo este nuevo esquema legal”, resaltó el estudio.

El documento fue elaborado por el Instituto Argentina Grande, la organización Futuros Mejores, el Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad Nacional de San Martín, el Centro de Estudios Derecho Al Futuro, la Fundación SES y el Grupo Paternal.

Caída del consumo golpea a comercios y pymes

La CEPA enfatizó que en julio, la inflación interanual argentina se ubicó en 33.8 por ciento. El encarecimiento de los productos y servicios ha frenado la capacidad de compra de la población y aportado a la baja del consumo interno.

El cierre de empresas se refleja en los datos del Monitor de la reforma laboral, que registró 31 mil 342 establecimientos que dejaron de operar desde el inicio de la administración de Milei, de los cuales 6 mil 905 cerraron después de la aprobación de los cambios laborales. El informe precisa que el 47 por ciento de las empresas que cerraron desde el comienzo de la administración eran pequeñas y medianas empresas (pymes) con hasta 100 trabajadores.

Nueva caída

Los indicadores oficiales mostraron un retroceso de la economía argentina en julio. De acuerdo con los datos disponibles, la actividad económica disminuyó un 2.9 por ciento respecto a junio y registró una contracción interanual del 1.4 por ciento.

El comportamiento de estos indicadores representan el cierre de empresas y a la pérdida de empleos formales, en un escenario en el que el comercio y diversas ramas industriales enfrentan dificultades para sostener sus niveles de actividad.

Con información de EFE