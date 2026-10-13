Universidad de Cornell suspende fiestas de fraternidades tras caso de abuso sexual grupal (Cornell University)

El día de hoy, 13 de octubre, el presidente de la Universidad de Cornell, Michael I. Kotlikoff, ha informado en una carta a la comunidad universitaria que se suspenderán las fiestas de fraternidades durante lo que resta del año académico, además de otras medidas para reforzar la seguridad del campus y abordar el contexto social de la violencia sexual en Cornell.

Esto ocurre después de que una exalumna afirmara haber sido violada en la fraternidad de “Chi Phi” de la Universidad de Cornell en octubre de 2024. La joven identificada por protección como “Joe Doe” demandó a la universidad, así como a siete sujetos presuntamente implicados en los hechos y a otras personas.

Universidad de Cornell frena eventos en fraternidades tras denuncias de agresión

Tras las múltiples quejas y presiones contra la Universidad de Cornell, el presidente de la institución, Michael I. Kotlikoff, ha publicado una carta dirigida a la comunidad universitaria en la que lamenta “el daño que sufrió Jane Doe en 2024″, además de declarar estar horrorizado debido a que el acto de violencia sexual ocurriera dentro de la comunidad de Cornell.

Por lo que, después de diversas conversaciones con integrantes de la comunidad universitaria, ha decidido implementar de manera inmediata distintas medidas, en las que se encuentra la suspensión de todas las fiestas y eventos sociales en las casas del Consejo Interfraternal (IFC) de Cornell, durante lo que resta del año académico 2026-2027.

De acuerdo a Michael I. Kotlikoff, esta medida se llevará a cabo con el objetivo de permitir una revisión exhaustiva de la vida en las fraternidades de Cornell y de esta forma determinar si se puede continuar de manera segura y cómo hacerlo. También informó que aquellos que incumplan esta nueva medida serán acreedores de una suspensión inmediata.

¿Cuáles son las medidas extraordinarias anunciadas por la rectoría de Cornell?

De acuerdo al comunicado, el haber escuchado a estudiantes, profesores y a exmiembros de la comunidad de Cornell, además de las protestas dentro del campus, ha influido en reforzar su convicción para realizar un “cambio significativo y duradero en Cornell”, así como en los campus de todo el país.

Por lo que se implementarán una serie de medidas para “reforzar la seguridad del campus, brindar un mejor apoyo a las víctimas y comenzar a abordar el contexto social de la violencia sexual en Cornell”.

En consecuencia, además de suspender las fiestas de fraternidades, fortalecerán el apoyo para las sobrevivientes de agresión sexual, ampliando la plantilla de la Oficina de Derechos Civiles de Cornell, y anunció estar colaborando con la Policía Estatal de Nueva York para que investiguen las denuncias de agresión sexual en el campus, entre otras medidas.

Por último, informó que la universidad hará lo necesario para abordar las condiciones que propiciaron las experiencias de Jane Doe y otras sobrevivientes.