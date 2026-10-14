Terremotos Los terremotos más fuertes de 2026: esta es la lista de sismos que han ocurrido este año (Pexels)

A lo que va del año 2026, el cual concluirá en tan solo dos meses, el planeta registra una intensa actividad sísmica que ha sacudido a distintos países de manera abrupta. Estos eventos han provocado un saldo de heridos y decesos, afectando principalmente a naciones de América Latina y del continente asiático.

¿En qué países se han registrado los sismos de mayor magnitud durante 2026?

Durante los meses transcurridos de este año, las pruebas de resistencia han persistido en diversas comunidades alrededor del mundo como consecuencia de los movimientos telúricos:

Venezuela : Enfrentó uno de los episodios más críticos del año tras registrarse un evento sísmico con magnitudes de 7.2 y 7.5. Los movimientos, con epicentros cercanos a Yaracuy y La Guaira, afectaron severamente la zona costera y el centro del país. La baja profundidad de los sismos, sumada a la vulnerabilidad de algunas construcciones, incrementó las afectaciones y provocó cerca de 6 mil personas fallecidas.

: Enfrentó uno de los episodios más críticos del año tras registrarse un evento sísmico con magnitudes de 7.2 y 7.5. Los movimientos, con epicentros cercanos a Yaracuy y La Guaira, afectaron severamente la zona costera y el centro del país. La baja profundidad de los sismos, sumada a la vulnerabilidad de algunas construcciones, incrementó las afectaciones y provocó cerca de 6 mil personas fallecidas. Colombia : El 10 de agosto se registró un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar. El movimiento causó colapsos estructurales y daños de consideración en ciudades como Manizales, donde se reportaron 289 personas fallecidas, 132 edificios dañados y el derrumbe de 20 viviendas.

: El 10 de agosto se registró un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar. El movimiento causó colapsos estructurales y daños de consideración en ciudades como Manizales, donde se reportaron 289 personas fallecidas, 132 edificios dañados y el derrumbe de 20 viviendas. Perú : Registró un sismo de magnitud 7.2 el 20 de agosto en la región de Ayacucho, al sur del país. El epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora, a una profundidad de 108 kilómetros.

: Registró un sismo de magnitud 7.2 el 20 de agosto en la región de Ayacucho, al sur del país. El epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora, a una profundidad de 108 kilómetros. Filipinas : El 7 de junio, la región de Mindanao fue sacudida por un terremoto de magnitud 7.8, dejando un saldo de 107 personas muertas y más de 1,300 heridos.

: El 7 de junio, la región de Mindanao fue sacudida por un terremoto de magnitud 7.8, dejando un saldo de 107 personas muertas y más de 1,300 heridos. Indonesia : El 14 de agosto, un terremoto de magnitud 7.7 impactó la costa de la isla de Flores, dejando 68 muertos y más de 200 heridos. Cerca de 10 mil personas tuvieron que trasladarse a refugios improvisados.

: El 14 de agosto, un terremoto de magnitud 7.7 impactó la costa de la isla de Flores, dejando 68 muertos y más de 200 heridos. Cerca de 10 mil personas tuvieron que trasladarse a refugios improvisados. Japón : La prefectura de Kumamoto registró un terremoto de magnitud 6.8 el 28 de julio, ocasionando colapsos de techos, daños estructurales, 38 muertes y decenas de heridos.

: La prefectura de Kumamoto registró un terremoto de magnitud 6.8 el 28 de julio, ocasionando colapsos de techos, daños estructurales, 38 muertes y decenas de heridos. México : El 17 de julio se registró un terremoto de magnitud 7.4 frente a las costas de Chiapas. El Servicio Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, a una profundidad de 10 kilómetros.

: El 17 de julio se registró un terremoto de magnitud 7.4 frente a las costas de Chiapas. El Servicio Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, a una profundidad de 10 kilómetros. Panamá y otras regiones: El viernes 9 de octubre, Panamá fue sacudido por un potente terremoto de magnitud 7.7, situándose entre los eventos telúricos de mayor intensidad del año. Asimismo, se registraron sismos en Tonga (7.5 el 24 de marzo), Vanuatu (7.3 el 30 de marzo) y Malasia (7.1 el 22 de febrero), todos ellos sin saldo de personas fallecidas.

¿Cuáles han sido los países más afectados por los sismos en 2026?

Entre los eventos de mayor potencia registrados hasta el momento destacan los de Filipinas e Indonesia, ambos alcanzando magnitudes de hasta 7.8 y dejando pérdidas humanas considerables.

En tercer lugar se posiciona el sismo de Panamá, con una magnitud de 7.7, cuyo conteo oficial de afectaciones continúa bajo evaluación de las autoridades locales.