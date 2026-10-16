Estados Unidos prohíbe vuelos no autorizados de drones en la frontera con México

Drones en la frontera México-Estados Unidos (@JointTFSB)

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, puso en vigor este 16 de octubre una restricción temporal de vuelo para drones a lo largo de la frontera con México, con el objetivo de reforzar la seguridad del espacio aéreo y combatir el uso de aeronaves no tripuladas en actividades ilícitas.

La medida fue anunciada de manera conjunta por los departamentos de Transporte, Guerra y Seguridad Nacional, y prohíbe las operaciones no autorizadas de drones desde el nivel del suelo hasta una altura de 400 pies (equivalentes a unos 121 metros). La restricción abarca una franja de una milla náutica (aproximadamente 1.85 kilómetros) al norte de la frontera entre ambos países.

El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, señaló que la iniciativa busca proteger el espacio aéreo estadounidense frente a posibles amenazas relacionadas con drones utilizados por organizaciones criminales y otras actividades ilícitas.

Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que las fuerzas estadounidenses cuentan con tecnología avanzada, incluidas armas de energía dirigida, para derribar drones vinculados con cárteles que representen una amenaza para la soberanía del país.

“Equipados con tecnología de punta, incluyendo armas de energía dirigida, nuestros combatientes derribarán cualquier dron de cártel que amenace la soberanía de Estados Unidos”, afirmó Hegseth, de acuerdo con el comunicado oficial.

Estados Unidos reporta más de 300 drones neutralizados

La nueva restricción se suma a las operaciones que las fuerzas estadounidenses realizan en la frontera sur para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas relacionadas, según las autoridades, con actividades ilícitas como el contrabando y la vigilancia de personal militar y policial.

El Comando Norte de Estados Unidos informó el 4 de septiembre que la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur había neutralizado más de 300 sistemas aéreos no tripulados durante 2026, de los cuales más de 100 fueron interceptados en agosto.

El organismo también reportó el uso del sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército, conocido como AMP-HEL, para neutralizar 11 drones vinculados con cárteles hasta el 4 de septiembre. El equipo se utilizó por primera vez en operaciones de protección fronteriza el 24 de agosto.

La tecnología de energía dirigida permite atacar objetivos mediante un haz de energía concentrada, en lugar de recurrir exclusivamente a proyectiles convencionales. Su incorporación forma parte de las capacidades que las fuerzas estadounidenses emplean para enfrentar amenazas de sistemas aéreos no tripulados.

Las autoridades estadounidenses indicaron que los operadores de drones deberán consultar los avisos aeronáuticos y cumplir con las restricciones vigentes antes de realizar cualquier vuelo.