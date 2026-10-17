Arabia Suadita ejecuta a cinco ciudadanos por la comisión de “delitos terroristas”

Rascacielos de Riad, Arabia Saudita Rascacielos de Riad, Arabia Saudita (La Crónica de Hoy)

Arabia Saudita ordenó este sábado la sentencia de muerte para cinco ciudadanos saudíes en la Provincia Oriental por “comisión de delitos terroristas”, entre los cuales se incluye unirse a una organización terrorista extranjera y abrir fuego contra personal de seguridad.

El Ministerio del Interior saudí informó en un comunicado sobre que “se ha ejecutado una sentencia de muerte contra cinco ciudadanos por la comisión de delitos terroristas, entre los que se incluyen: unirse a una organización terrorista extranjera; abrir fuego contra personal, instalaciones y vehículos de seguridad utilizando armas y explosivos; poseer armas y munición real; y proporcionar apoyo para financiar y ejecutar operaciones terroristas dentro del reino”.

Sin embargo, el escrito no mencionó a qué organización terrorista pertenecen los sentenciados, ni tampoco dio detalles concretos sobre estos actos.

Manifestó que los cinco detenidos son ciudadanos saudíes, contra los que se abrió una investigación después de su detención que culminó con su acusación formal por estos delitos.

“Tras ser remitidos al tribunal competente, se dictó una sentencia que confirmaba los cargos en su contra y los condenaba a muerte como pena discrecional”, agregó el comunicado.

La sentencia se volvió firme tras la apelación y la posterior confirmación por la Corte Suprema, por lo que se emitió un decreto real para ejecutar la pena legalmente establecida, indicó Interior.

“Al anunciar esto, el Ministerio del Interior reafirma el compromiso del Gobierno del reino de Arabia Saudí con el mantenimiento de la seguridad, la consecución de la justicia y la aplicación de la ley islámica (Sharia), añadió.

Asimismo, advirtió “a quienes contemplen cometer tales actos que se enfrentarán al castigo legal correspondiente”.

Las autoridades saudíes ejecutaron al menos a 356 personas en 2025, lo que supone un nuevo récord en el país por el mayor número de ejecuciones en un año, de acuerdo con Amnistía Internacional y otras organizaciones.