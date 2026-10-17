Norcorea prueba sistema de torpedos guiados por IA

El sistema denominado Zam-2.0 opera desde submarinos y es guiado por Inteligencia Artificial (KCNA)

Tensión entre las coreas — “Se aplicó tecnología de Inteligencia Artificial a la detección de objetivos y a la función de guiado del nuevo tipo de misiles de ultra alta velocidad y guiado de precisión”, informó este sábado la agencia estatal norcoreana KCNA, que detalló que el régimen de Kim Jong-un sigue de cerca los ensayos de este sistema denominado Zam-2.0 y que opera desde submarinos. Esta prueba se lleva a cabo en medio de tensiones intercoreanas por la explosión de dos minas en la Zona Desmilitarizada, lo que ha elevado reclamos de la vecina Corea del Sur.

La agencia norcoreana no informó sobre la velocidad exacta de los torpedos, aunque señaló que las tecnologías de propulsión fueron perfeccionadas mediante más de 180 pruebas realizadas durante los últimos cinco años.

Los altos cargos del sector de investigación para la defensa que supervisaron la prueba la calificaron de exitosa y consideraron que podría propiciar un “cambio significativo” en el desarrollo de la Armada norcoreana, dijo la KCNA.

El pasado miércoles el régimen de Pyongyang también probó dos tipos de misiles de crucero lanzados desde submarinos en el mar de Japón, denominado mar del Este en las dos Coreas, con el objetivo declarado de verificar la preparación operativa de sus sistemas de combate submarinos.

Los ensayos se registran en medio de las tensiones intercoreanas por la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada, que dejaron tres soldados surcoreanos heridos.

Seúl acusó a Pyonyang de colocar los explosivos en el lado sur de la Línea de Demarcación Militar, dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa a las dos Coreas, y exigió una disculpa, mientras que las autoridades norcoreanas negaron su implicación y acusaron a las surcoreanas de mentir para justificar “provocaciones” en la frontera.

La Crónica de hoy 2026