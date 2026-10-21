Milei insulta a Sánchez tras reunirse con la presidenta de Madrid: “Es un placer patear culos de zurdos”

España Efusivo abrazo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, este miércoles en la capital española (COMUNIDAD DE MADRID PRENSA/EFE)

El presidente de Argentina, Javier Milei, regresa una vez más a España a insultar al presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez. Allí fue recibido con entusiasmo por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque con la notable ausencia del líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal.

A un mes de las elecciones generales adelantadas en España, Milei urgió a sacar “a patadas a los zurdos” y se presentó como “amigo” de la polémica líder madrileña ultraconservadora, con quien se fundió en un abrazo tras llamar “impresentable dictador” y “delincuente” a Sánchez.

El mandatario ultraderechista argentino viajó a España para dar una conferencia en la Universidad pública madrileña Rey Juan Carlos, donde se concentraron cientos de estudiantes en señal de protesta por su presencia ante un fuerte cordón policial.

Tras el evento, habló por videollamada con el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, a quien dijo que “no hay nada más divertido que patear culos zurdos”, en referencia a los insultos que dirigió momentos antes al mandatario izquierdista español.

Por su parte, Abascal le comentó a Milei que la prensa le había preguntado qué le parecían los insultos del argentino a Sánchez, a lo que respondió que les dijo que no había tales insultos porque se acercaban “demasiado a la realidad” y que él mismo había llamado al presidente español “tirano” y “autócrata”.

“Orgullosamente zurdos”

Milei usa habitualmente la palabra “zurdo” para atacar a la izquierda y, desde primera hora de la mañana, el Partido Socialista (PSOE) colgó una lona en la fachada de su sede con un mensaje irónico: “Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa”.

La etiqueta “zurdos orgullosos” comenzó a circular entre la militancia socialista y, en un vídeo en redes sociales, el propio Sánchez aseguró que si ser zurdo es subir el salario mínimo y las pensiones o defender el derecho al aborto, él lo es “a mucha honra”.

En sus últimos mítines de campaña electoral, el presidente del Gobierno español advirtió contra los recortes y la “motosierra” del argentino.

Insulto a una periodista y la excusa del rey

El mandatario argentino también insultó a una periodista española de la emisora Cadena SER al llamarla “intelectualmente corta y miserable política” tras un acto en el que participó. La periodista le había preguntado si creía que su visita le resultaba incómoda al Partido Popular (PP) y a Vox de cara a las elecciones legislativas españolas del 29 de noviembre.

Milei respondió así: “Eso me parece una visión muy propia de gente intelectualmente corta y miserables políticos. Quizás, digamos, vale para tu caso”.

Desde que asumió la Presidencia de Argentina a finales de 2023, Milei ha viajado a España en siete ocasiones, en las que nunca se ha reunido con el presidente Sánchez ni ha sido recibido por el rey Felipe VI, quien pone de excusa que no se trata de una visita de Estado.