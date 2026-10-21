Multa histórica a Facebook por pasar datos de 87 millones de usuarios a la campaña de Trump

Meta en problemas Manifestantes portan caretas de Donald Trump y Mark Zuckerberg mientras protestan en Sao Paulo por la presunta injerencia de Meta en las elecciones de Brasil a favor del candidato Flávio Bolsonaro (Isaac Fontana/EFE)

Un tribunal de Nuevo México impuso este miércoles a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, una multa de 25,000 millones de dólares, una cifra histórica, por engañar a los usuarios sobre la protección de datos personales y pasar ilegalmente a la campaña de 2016 de Donald Trump los datos de 87 millones de estadounidenses.

El caso está relacionado con Cambridge Analytica, una consultora británica que trabajó para la primera campaña presidencial del magnate y que obtuvo, sin consentimiento, datos de millones de usuarios de Facebook para promocionar publicidad política, según el comunicado del Departamento de Justicia de Nuevo México.

Las revelaciones sobre Cambridge Analytica, conocidas en 2018, desataron un escándalo internacional sobre el uso de información personal por parte de las redes sociales y su papel en las campañas electorales.

Culpable también de difundir discursos de odio

Además de que un jurado determinara que Facebook había hecho promesas engañosas sobre quién podía acceder a los datos de sus usuarios y cómo protegía esa información, también halló culpable a la compañía de Zuckerberg de no combatir la desinformación y los discursos de odio en su plataforma, la red social más grande del mundo, con más de 3 mil millones de usuarios.

El jurado consideró engañosas 26 declaraciones de Meta difundidas entre 2010 y 2021, entre ellas algunas realizadas directamente por Zuckerberg, consejero delegado de Meta, y por la entonces directora de operaciones, Sheryl Sandberg.

«La conducta indebida de Facebook, desarrollada durante años y difundida sistemáticamente al público, afecta al núcleo de sus prácticas empresariales», escribió el juez Francis Mathew en la sentencia.

Según el fallo, la empresa mantuvo esas promesas pese a las advertencias internas de que no podía cumplirlas. También permitió que determinados socios comerciales conservaran el acceso a datos que había anunciado que dejaría de compartir para evitar perder ingresos en el negocio de la publicidad personalizada.

Mathew calculó inicialmente una multa superior a 219,000 millones de dólares, aunque redujo el importe a 25.000 millones. La sanción acumulará intereses anuales del 15 % hasta su pago.

El dinero se destinará al sistema educativo de Nuevo México, según declaró Torrez en una rueda de prensa recogida por medios locales. Sin embargo, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien consideró la multa una de las mayores sanciones económicas contra una empresa en la historia estadounidense, advirtió que una apelación de Meta podría retrasar la disponibilidad de los fondos.