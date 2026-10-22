Confirman primera muerte humana por virus Shamonda: ¿qué es y cómo se contagia? (Pexels)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó la primer muerte humana a causa del virus Shamonda en un hombre de 60 años en Lyon, Francia; esto ha generado alertas a nivel mundial ya que el virus afecta principalmente al ganado agrícola y otros animales.

El paciente presentaba enfermedades graves previas e inmunodepresión marcada, su muerte se dio a principios del mes de octubre.

¿Qué es y cómo se contagia el virus Shamonda?

Este se contagia principalmente mediante la picadura de pequeños insectos que transmiten el virus de un animal a otro o durante la gestación de quienes lo portan. Afecta principalmente al ganado, especialmente a las vacas, los síntomas generales en animales son:

Fiebre y diarrea.

Debilidad y decaimiento.

Disminución de leche.

Aborto y malformaciones en animales gestantes portadores del virus.

Su detección se dio por primera vez en Nigeria en los años 60, pertenece al género Orthobunyavirus y al serogrupo Simbu; se ubicaba principalmente en el continente africano y asiático.

Comunicado de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS

El virus aún no tiene una manera definitiva de contagio en humanos, hipótesis iniciales hablan de la picadura de un insecto infectado, ya que el paciente se encontrada en una zona donde circulaba el virus de Shamonda en animales y jejenes Cuicoides, principal vector de la enfermedad.

Mediante la red social X, antes Twitter, el director compartió un mensaje sobre la situación actual, “la OMS está en contacto con las autoridades francesas, que están recopilando información para comprender mejor la fuente de la infección en el primer paciente humano, las posibles vías de transmisión y cualquier riesgo potencial para la salud pública”.

¿Qué riego existe para México?

Hasta el momento no existen casos confirmados del virus Shamonda en humanos en México, igualmente, su transmisión en personas sigue bajo investigación. No obstante, para evitar riegos de picaduras de animales infectados es recomendable utilizar repelente o ropa que cubra toda la piel al aire libre.