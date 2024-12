Prohibido mantener de pie a trabajadores toda la jornada; aprueba senado “ley silla”

Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó la llamada “Ley Silla” que prohíbe a las personas empleadoras obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral o prohibirles tomar asiento de manera periódica durante el desarrollo de sus funciones.

La ley silla, entre otros aspectos, obliga a los empleadores a proporcionar el número de asientos adecuados para el descanso de los trabajadores, y les prohíbe obligar a sus empleados a “permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral”.

Con las modificaciones a la ley Federal del Trabajo, en materia del derecho al descanso durante la jornada laboral, se establecen la obligación de las personas empleadoras de proveer el número suficiente de sillas con respaldo para todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos para la ejecución de sus funciones o descanso durante la jornada laboral.

Se establece que la salud mental es un componente esencial del bienestar general de las y los trabajadores y establecer la obligación de los empleadores de proporcionar un número suficiente de asientos o sillas con respaldo para todas las personas trabajadoras, tanto para la ejecución de sus funciones como para el descanso periódico durante la jornada laboral, puede contribuir a la reducción del estrés y la ansiedad asociados con la fatiga física.

Advierte que los trabajadores que tienen la oportunidad de descansar y alternar su postura tienden a experimentar mayores niveles de satisfacción laboral y un estado de ánimo más positivo. Este enfoque, a su vez, puede disminuir el ausentismo y favorecer las relaciones interpersonales en el entorno laboral, promoviendo así un ambiente más

Aunque no hay estadísticas nacionales disponibles sobre los efectos de las personas trabajadoras en la salud al estar de pie o sentado durante largos períodos, esto no implica que el problema no exista.

De hecho, se trata de un problema público que impacta negativamente en la salud y la productividad laboral, generando consecuencias económicas y sociales a largo plazo.

Por ello, con esta ley se dispone que aquellas mujeres y hombres que presten sus servicios en tiendas de consumo, servicios distintos, mercados o cualquier otra actividad similar puedan disponer de un descanso y puedan tener sillas con respaldo para poder ejercer su función durante su jornada laboral.

La finalidad es que al patrón le quede prohibido tener en esas condiciones a miles o millones de trabajadoras o trabajadores y que con el tiempo las enfermedades se le acumulen; es decir, problemas de salud graves en la circulación, en las varices y en otras enfermedades que con los años se generan.