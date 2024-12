Ante la crisis de la democracia, Adela Cortina propone “salvarla por encima de todo”

La democracia es el mejor régimen, por encima de las autocracias o las dictaduras. Sin embargo, en tiempos recientes este sistema genera decepción entre algunas personas y puede decirse que “la democracia está en recesión”.

La democracia empodera a la gente a que tome sus decisiones y defiende la autonomía de las personas para decidir por sí mismos.

Así lo expresó Adela Cortina, filósofa española y catedrática de Ética de la Universidad de Valencia, al presentar la charla “Salvar la democracia: un desafío para el siglo XXI”, organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en el marco de la FIL.

“Si en un país hay elecciones regulares, pero no hay libertad de expresión, asociación, reunión y libertad de conciencia, no es un país democrático y por eso últimamente se llama que hay que estar de acuerdo con las democracias y liberales, es decir, democracias que no son liberales no son democracias, porque, que se pueda votar está muy bien, claro, pero se necesita también todo lo demás”, aseguró.

Un elemento clave de toda democracia es la libertad de expresión, por lo que Adela Cortina hizo una invitación a que se ejerza el derecho a decir lo que pensamos y lo que creemos, ante el público reunido en la biblioteca del edificio Arroniz.

“La libertad de expresión está muy, muy martirizada, porque la gente no decimos lo que pensamos en muchas ocasiones por miedo a la opinión pública, por miedo a lo que puedan pensar los demás de lo que estamos diciendo. Efectivamente, la gente no expresa lo que piensa en una gran cantidad de ocasiones, la gente no se atreve a decir lo que piensa porque hasta los beduinos del desierto le tiene miedo a la opinión, lo que cuando yo era pequeñita se llamaba ‘el que dirán’”, dijo.

La filósofa y maestra expuso que en las democracias es muy importante educar a una ciudadanía crítica y madure que reflexione, que no permita que los dirijan y los lleven de la mano.Adela Cortina puntualizó ante la crisis de la democracia, “hay que defenderla por encima de todo”.