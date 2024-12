Claudia Sheinbaum promete “nueva visión” del Caso Ayotzinapa

Padres de los normalistas de Ayotzinapa Familiares y amigos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, llegan a Palacio Nacional para una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum el pasado miércoles, en Ciudad de México.

Este año, el caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa cumplió una década sin resolver el pasado mes de septiembre. Una de las principales promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue la justicia para familiares de las victimas, misma que sigue pendiente.

Ahora, Claudia Sheinbaum ha asegurado que en su próxima reunión con madres y padres de los desaparecidos, ofrecerá una nueva visión de la investigación sin “confrontación” que consistirá en abrir los archivos del Ejército y castigar a quienes resulten culpables.

“No se tata de entrar de nuevo a un esquema de decir una cosa o la otra, sino que encontremos nuevos lugares de búsqueda que se están visualizando a partir de esta nueva visión de la investigación y nueva revisión de todas las carpetas de investigación”, fueron las palabras de la titular del Poder Ejecutivo durante “La Mañanera del Pueblo”.

Por otra parte, la presidenta también habló de lo que fue su primera reunión con madres y padres de las víctimas desde que asumió el cargo en octubre.

“Fue una buena reunión, la idea es no confrontarnos sino buscar las salidas, les planteé que yo estoy de acuerdo con las cartas que en su momento envió el presidente”

Se abrirán los archivos del ejercito

En la parte final de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no había evidencias contundentes sobre la supuesta participación de integrantes del Ejército en la desaparición de los estudiantes, declaración que dejó inconformes a las madres y padres de las víctimas.

Ahora, Sheinbaum aseguró que se abrirán los 800 folios que hacen falta para las investigaciones en busca de personas que puedan estar implicadas.

“Llegamos a distintos acuerdos, nosotros siempre vamos a abrir todo lo que se requiera, nadie va a proteger a nadie, como lo hizo en su momento el presidente López Obrador (de no encubrir). Y no quisiera mencionar yo algunos temas en particular, que tienen que ver con la investigación"

Finalmente, concluyó que el caso no se cerrará nunca hasta que se encuentre a todos y cada uno de los jóvenes desaparecidos.