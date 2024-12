Cultura de Paz, Amor y Respeto, el poder de una Maestra para transformar el aula

Predicar con el ejemplo es clave; niños aprenden respeto, empatía y valores observando las acciones diarias de sus Maestros", dice la maestra Oyuki Carmona. — La Maestra Yuridia Oyuki Carmona González, docente destacada de la Escuela Regente Uruchurtu, ubicada en la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), compartió con Crónica su experiencia sobre la implementación de la campaña “¡Ármate de valor por una cultura de paz!” y su impacto en el aula.

Esta iniciativa, impulsada por el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, revisa y fortalece la convivencia armónica escolar a través de la educación en valores como el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos.

Un día en el aula: Educación y valores

La jornada diaria en la clase de la Maestra Oyuki comienza con una lectura modelada, seguida de actividades permanentes como cálculo mental y retos matemáticos; ella desborda energía, pasión y profesionalismo en su actuar.

Este enfoque incluye pausas activas y conversaciones con sus 28 alumnos de Quinto de Primaria sobre temas relevantes. “Iniciar el día con hábitos organizados genera un ambiente propicio para el aprendizaje”, explicó al reportero.

La Maestra Oyuki relató al reportero cómo el proyecto de Cultura de Paz fue integrado a las actividades escolares, sus desafíos cotidianos porque el cambio en las personas tiene sus procesos, y lo que viene por delante.

“Gracias a las estrategias propuestas por el sindicato, logramos combinar las guías con proyectos escolares, lo que enriqueció la enseñanza y fomentó una convivencia armoniosa entre los alumnos”, explicó.

Transformaciones en el aula

Antes de la campaña, el contexto escolar presentaba desafíos escolares singulares.

La maestra implementó la actividad “Lo que me gusta y lo que no me gusta”, permitiendo a los alumnos expresar sus emociones y detectar áreas de mejora.

“La autorregulación y el trabajo en equipo fueron fundamentales para transformar la dinámica del salón”, reveló.

La guía proporcionada por el SNTE incluye herramientas prácticas que son integradas al plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Con estas actividades permanentes, los niños aprendieron a levantar la mano para participar, respetar turnos y trabajar colaborativamente. Esto ha generado un ambiente mucho más tranquilo y organizado”, afirmó.

Ese nuevo clima escolar se ve plasmado en el pizarrón, donde están mensajes escritos por sus alumnos a la Miss Oyuki; y también en el patio, con textos inspiracionales.

Con Respeto y Amor llegamos a la Paz

La Miss Oyuki, como le dicen cariñosamente en la escuela, explica al reportero el proyecto que la ha distinguido, “Con Respeto y Amor llegamos a la Paz”.

“Trata de buscar situaciones que estén pasando dentro del aula, para que ayudemos con la enseñanza y los alumnos atiendan la actividad que solucione, buscar las estrategias para resolverlo”, explica con pásión en su rostro.

Con Respeto y Amor llegamos a la Paz, y “los niños se dan cuenta que el trabajo en equipo, colaborativo, la empatía, equidad de género, y la acumulación de valores, resultan en un ambiente tan bonito y armonioso que ellos vienen contentos, que ellos se sienten felices”, expresó.

Predicar con el ejemplo; Modelo de valores

Para la maestra Oyuki, predicar con el ejemplo es clave.

Desde su puntualidad, lenguaje, código de vestimenta pulcro y elegante, hasta la forma en que interactúa con los alumnos, busca ser un modelo a seguir.

“El respeto, la empatía y el diálogo son herramientas esenciales que los niños imitan y adoptan como parte de su convivencia diaria”, comentó.

Los resultados de esta congruencia son evidentes en sus alumnos, y también en los Padres de Familia.

“La comunicación constante con los Padres fortalece la relación escuela-hogar, y los niños se convierten en portavoces de los valores que aprenden en clase”, explicó.

Inclusión y atención a la diversidad estudiantil

En el ámbito de la inclusión, la maestra ha trabajado con estudiantes con necesidades educativas especiales, integrando niños con autismo.

“Incluirlos de manera natural y enseñar a sus compañeros a tratarlos con respeto y empatía ha sido clave para construir un ambiente igualitario”, señaló.

Además, destacó que tanto niños como adultos pueden aprender a aceptar y apoyar la diversidad. “Es un proceso en el que todos, maestros, alumnos y padres, aprendemos a crear espacios de integración sin diferencias”, explicó.

La Maestra Oyuki contó a Crónica cómo uno de sus alumnos con necesidades específicas requiere que alguien lea en voz alta la lección del día; “él escoge a una de sus compañeras, y ella lee mientras él escucha atento, posteriormente nos explica el contenido de la lectura”.

Impacto del SNTE y proyectos colaborativos

Los Maestros del SNTE pueden descargar materiales para Educar para la Paz Los Maestros del SNTE pueden descargar materiales para Educar para la Paz. (Gerardo González Acosta)

El apoyo del SNTE ha sido crucial en la implementación de la campaña.

“Las herramientas que nos proporciona, como guías, videos y talleres, enriquecen nuestra labor docente y permiten que las aulas se conviertan en espacios democráticos y armónicos”, afirmó la maestra Oyuki.

La alianza entre maestros y Padres de Familia también ha sido un factor determinante.

“Involucrar a los padres en actividades escolares como obras de teatro o talleres, crea un vínculo emocional que fortalece la educación de los niños y fomenta la participación comunitaria”, expresó.

Fomentar la salud y la educación emocional

Otro eje de su labor es la promoción de hábitos saludables.

A través de ejercicios de investigación, los niños reflexionan sobre la importancia de una alimentación sana y el ejercicio diario.

“Educar no solo implica enseñar matemáticas o español, también es formar mentes críticas que sepan discriminar lo que es bueno o malo para su salud”, explicó.

La maestra Oyuki subrayó la importancia de trabajar en la educación emocional. “Cultivar la mente implica enseñar a los niños a autorregularse, manejar sus emociones y construir relaciones basadas en el respeto y el amor”, añadió.

El futuro de la educación en valores

Miss Oyuki concluyó destacando la relevancia de la actualización docente y el compromiso con la mejora continua.

“Los maestros debemos estar abiertos a nuevas estrategias que enriquezcan nuestra práctica. La educación para la paz, basada en solidaridad y cooperación, es el camino hacia una sociedad más justa”, afirmó.

Comenta que los Maestros “no somos perfectos. Tenemos también nuestros defectos y siempre debemos actualizarnos, tener esa apertura para poder enriquecer nuestras actividades; el sindicato nos da tantas herramientas bonitas para enriquecer nuestras actividades”.

Su proyecto, centrado en el respeto, las emociones y el trabajo en equipo, ha transformado la dinámica de su aula. “Cuando los niños llegan felices y se sienten valorados, sabemos que estamos en el camino correcto”, expresó emocionada.

Nuevos ciudadanos para necesidades del país

El Clima escolar en la Primaria Ernesto P. Uruchurtu es ahoya muy diferente El Clima escolar en la Primaria Regente Uruchurtu es ahoya muy diferente, gracias al Amor y el Respeto para Cultura de Paz.

La campaña “¡Ármate de valor por una cultura de paz!”, inciativa del secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, ha mejorado la convivencia en las aulas, y detonó un impacto positivo en la comunidad escolar.

Gracias al compromiso de Maestros como Yuridia Oyuki Carmona González y el apoyo del SNTE, la educación en México avanza hacia un modelo integral que ahora añade y prioriza valores, inclusión y bienestar emocional.

Ello permite formar a los nuevos ciudadanos y profesionistas para las nuevas necesidades del país, que hoy requiere mucho más que solamente grados académicos o posiciones.

La nueva demanda de México es de personas con valores, balanceados emocionalmente, sanos, y preparados para construir un futuro armónico y solidario.

