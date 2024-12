Ilegal y absurda libertad de ex directivo de cooperativa Cruz Azul: FGR; va contra juez

La FGR calificó de ilegal y absurda, la decisión de un juez de dar libertad condicional al ex director jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés Rojo imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 114 millones de pesos, revelaron funcionarios judiciales.

“En una decisión absolutamente ilegal, Enrique Beltrán Santes, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), determinó el cambio de medida cautelar a Víctor Manuel “G”, quien se encuentra vinculado a proceso por hechos específicos relacionados con el desfalco de recursos en agravio de la cooperativa Cruz Azul”, acusó la FGR

La FGR anunció que impugnará esa decisión al considerar que el juez emitió su resolución en valoraciones enteramente subjetivas que no atienden la relevancia de las conductas delictivas atribuidas al imputado e informó que ha iniciado carpeta de investigación contra el juzgador por delitos contra la administración de justicia.

Aseveró que esa determinación judicial resulta contraria a la ley y es absurda por completo. En efecto, el imputado está vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en términos del artículo 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva opera, entre otros, por el delito de delincuencia organizada.

La FGR ennumeró una serie de presuntas contradicciones del juzgador como justificación para otorgar la libertad condicional al ex colaborador cercano de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, quien fuera director de la Cooperativa, Cruz Azul.

Garcés Rojo fue capturado a mediados del 2022 y trasladado al reclusorio norte donde enfrentaba acusaciones por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 114 millones de pesos, pero este fin de semana logró que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano) cambiara la medida de prisión por la libertad condicional.

De acuerdo con la FGR, entre 2011 y 2017, Álvarez, Garcés y otros tres exmiembros de Cooperativa La Cruz Azul simularon operaciones por 114 millones 198 mil 847 pesos. Foto: Corporativa Cruz Azul

La FGR desestimó el argumento del juez de que Victor Manuel Garcés tiene más afecciones de salud pues reviró que la defensa no acreditó con ningún dictamen médico el deterioro de se salud.

Asimismo desestimó los argumentos del juez de que no se tiene la certeza de que el dinero de la cuenta de inversión con más de 138 millones haya pasado a las arcas del ex colaborador de “Billy” Alvarez.

“Sí se tiene la certeza de que los recursos forman parte de las arcas del justiciable, pues la Fiscalía argumentó que dichos recursos han sido retirados de la cuenta en efectivo y la defensa hasta el momento no ha acreditado lo contrario, ya que, si bien refiere que fueron depositados en una cuenta de Santander, no ofertó dato de prueba alguno que corrobore dicha circunstancia y por tanto no se tiene la certeza de que los recursos que fueron depositados a la cuenta de Santander son los mismos retirados de Grupo Bursátil Mexicano”, expresó

También lamentó que el juez considere que no corresponde a la defensa acreditar lo relativo a los recursos de la cuenta de inversión a la que tiene acceso el imputado sino a la Fiscalía.

“Sí corresponde a la defensa acreditar que las condiciones por las cuales fue impuesta en primer momento la prisión preventiva justificada han variado de manera objetiva”, explicó