Reforma al Infonavit pretende erradicar la corrupción: Romero

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza,defendió que la reforma a la ley del instituto busca más transparencia en los dineros de los trabajadores

La reforma a la Ley del Infonavit, busca acabar con la corrupción al interior del instituto, que haya más transparencia en el uso de los recursos y homologar su estructura interna, con lo que mantendrá su esquema de gobierno tripartita, pero igual al del IMSS, con menos integrantes.

Romero Oropeza, señaló que tanto el Infonavit como el IMSS en cuanto a sus órganos de gobierno tienen estructuras tripartitas (empresarios, trabajadores y gobierno), la diferencia es que el IMSS tiene a 10 integrantes por cada sector y el Infonavit 15, el Consejo Técnico del IMSS tiene 12 miembros (cuatro por cada sector) y el Infonavit tiene 15, y la finalidad es homologar el número de integrantes igual a los del IMSS.

Además, el director general del IMSS también preside el Consejo Técnico y la Asamblea General, es decir, que hay una sola dirección general, la diferencia en el Infonavit es que el director general no es miembro ni del Consejo de Administración ni de la Asamblea General y adicionalmente tiene tres direcciones generales: la del Infonavit y las direcciones sectorial empresarial y de los trabajadores, las cuales además, no tienen funciones sustantivas ni responsabilidad, además, son los que se han opuesto a la fiscalización de la ASF, al grado de ordenar a la anterior dirección general del Instituto presentara amparos contra sus resolutivos, que es otro de los cambios que se busca implementar para que funcione igual que el Consejo del IMSS.

Ganan más que la presidenta

Así lo estableció el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero, quien mencionó que entre muchas de las irregularidades que se han detectado, están el hecho de que representantes de los sectores empresarial y de los trabajadores ganan más que la Presidenta de la República es de alrededor de 140 mil pesos, contra el ingreso del director sectorial de los trabajadores quien gana 271,278 pesos mensuales con un ingreso anual de 3 millones 255,338 pesos, además de lo que se paga a seis gerentes con ingresos superiores a los dos millones de pesos al año, y un coordinador más de 3mdp al año.

El caso del director sectorial empresarial, también gana más que la presidenta con 262,100 pesos mensuales y más de tres millones al año, en tanto que el secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit gana al mes 185 mil pesos y el ingreso anual neto supera los dos millones de pesos, así como a un coordinador más de 2.8 mdp al año, y dos gerentes más de 2mdp anuales “y todo este dinero se paga con las aportaciones del ahorro de los trabajadores afiliados al Infonavit”.

En este sentido, en la Conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró una vez más, que los recursos de las y los trabajadores afiliados al instituto, están seguros.

La mandataria sostuvo que la reforma a la ley del instituto para la vivienda plantea “más allá de las responsabilidades que puedan tener algunos de los exdirectores del Infonavit, es que la estructura orgánica (en la actualidad) impide que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), audite los fondos del Infonavit”.

En este sentido mencionó que las partes empresarial y trabajadora “obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara por una resolución del Consejo de Administración, es decir, el director general no tiene voto en el Consejo”, porque, dijo, no se tiene autoridad frente al director empresarial, ni de los trabajadores.

Que estructura del Infonavit sea más transparente

La jefa del Ejecutivo Federal resaltó que la reforma plantea cambiar la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que estén bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de vivienda de créditos, y que tenga una estructura que permita un control y una auditoría, que hoy en día no ocurre, contrario, refutó, lo que está diciendo la oposición o algunas otras personas.

“Lo que queremos, es que haya transparencia, control, que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados, porque el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar, eso es lo que está en el fondo del cambio la ley”.

Se busca que haya transparencia, dirección, control claro sobre los ahorros para que los trabajadores puedan tener la certeza de que nos están mal utilizando sus fondos y verdaderamente se pueda construir vivienda de interés social.

Eliminan cargos costosos sin responsabilidades

Romero Oropeza planteó que las reformas además de respetar el tripartismo paritario en el órgano de gobierno del Infonavit, el director general, como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la Presidenta de la República, además se eliminarán las direcciones sectoriales que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero si prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República, además, se eliminará el esquema de pago por asistencia a las sesiones de asamblea, consejo, comités y comisiones, de los integrantes de los sectores, “que actualmente oscilan entre los 60 y 90 mil pesos por cada asistente en cada sesión”.

Ello, debido a que en el actual esquema de gobierno del Infonavit, el director general no tiene influencia ni en la asamblea general, ni en el consejo de administración, donde sí tienen peso los directores sectoriales del empresariado y de los trabajadores, es decir, que con tres direcciones en el Instituto, “se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces, dado que sólo realizan observaciones administrativas e irrelevantes, y no atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando”.

Dinero para proyectos de vivienda que no se construyeron

Romero Oropeza denunció además, que en el pasado la representación empresarial y de los trabajadores se vieron beneficiados con proyectos para construir viviendas, recibieron recursos del instituto, pero los proyectos no se desarrollaron.

Asimismo, se han identificado redes de corrupción entre notarios, despachos de valuación, peritos valuadores, controladores y trabajadores del Infonavit con la venta en diversas ocasiones de una misma casa.

Refirió el caso del Estado de México, con tres notarios, dos despachos de evaluación, tres peritos valuadores, tres controladores y seis trabajadores del Infonavit vendieron 496 casas, en 4,130 ocasiones.

En el caso de diferentes empresas, el director general del Infonavit, señaló que entre 2016 y 2018, diversas empresas presentaron proyectos para construir vivienda para los trabajadores, pero no las construyeron, y en el caso de cuatro empresas, no sólo, no las construyeron, sino que recibieron adicionalmente 82 millones de pesos dinero de los créditos de los trabajadores y se empezó a descontar a los trabajadores sin haber recibido su vivienda.