Sheinbaum entrega tarjetas del programa Mujeres Bienestar en Puebla

Sheinbaum, Armenta y Montiel en la entrega de pensiones La presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alejandro Armenta y la secretaria Ariadna Montiel se unen a las beneficiarias del programa Mujeres Bienestar en Puebla

En un evento realizado en Huauchinango, Puebla, la presidenta, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de tarjetas del programa Mujeres Bienestar, el cual busca reconocer y apoyar a las mujeres que han trabajado durante toda su vida, especialmente aquellas que residen en comunidades rurales.

La ceremonia contó con la presencia de diversos funcionarios, entre ellos el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora. Durante su intervención, Armenta destacó la importancia del programa y de los compromisos asumidos por la presidenta Sheinbaum para empoderar a las mujeres. “Es un tiempo de mujeres”, señaló, haciendo énfasis en la necesidad de continuar apoyando a quienes más lo necesitan.

Entrega de tarjetas Pensión Mujeres Bienestar. Huauchinango, Puebla https://t.co/xLPKMP7rfN — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 4, 2025

La secretaria Hernández Mora, por su parte, subrayó que este programa forma parte de una etapa de transformación en la que se busca garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. “Este acto es un reconocimiento a las mujeres que, muchas veces, realizan su labor en silencio y sin reconocimiento”, afirmó, al tiempo que destacó las modificaciones legales que buscan asegurar los derechos de las mujeres en el país.

Además, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reiteró el compromiso del gobierno federal con el bienestar de las mujeres, agradeciendo a los asistentes y a los servidores públicos que hacen posible la implementación de estos programas. Rodríguez resaltó el valor de la mujer poblana y el trabajo que realizan diariamente en sus comunidades.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, también tomó la palabra para destacar el compromiso de la presidenta Sheinbaum de otorgar una pensión digna a las mujeres. Explicó que el programa garantizará un ingreso bimestral de 3000 pesos, una medida pensada para apoyar tanto a las familias como a las mujeres, quienes podrán decidir cómo utilizar los recursos.

La presidenta Sheinbaum también destacó que este programa está alineado con su compromiso de promover la igualdad de género y de reconocer el trabajo de las mujeres que, a menudo, no reciben el reconocimiento que merecen. “Deberíamos de cooperar entre todos en el trabajo del hogar”, señaló, subrayando cómo las mujeres son las que históricamente han cuidado de los hijos, la casa y, en muchos casos, de los maridos, a pesar de no recibir un reconocimiento formal por ese trabajo. “Este es un trabajo difícil, no es sencillo, y no siempre se reconoce”, agregó.

En sus palabras, Sheinbaum hizo énfasis en la importancia de reconocer a todas las mujeres, no solo a las de hoy, sino también a las de la historia de México. “Este 2025 será el Año de la Mujer Indígena, de todas las mujeres indígenas, porque las mujeres de los pueblos originarios son las que han transmitido las lenguas y las costumbres que forman la base de nuestra identidad nacional”. La presidenta destacó la labor de las mujeres indígenas en la construcción de la nación, a quienes se les debe todo, pues son ellas las que han preservado la historia y la cultura de México, a menudo de manera anónima.

Finalmente, Teodora Francisca, una de las beneficiarias del programa, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido, representando a las mujeres de Huauchinango y de la sierra norte de Puebla.

El evento culminó con un fuerte sentido de solidaridad y compromiso hacia las mujeres de todo el país, en un contexto de transformación que continúa promoviendo políticas de inclusión y bienestar social.