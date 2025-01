El 2025, año complicado para Pemex

Difícil panorama para Petróleos Mexicanso estima el especialista (Archivo/EFE)

“Lograr una autosuficiencia y ser independientes en lo que respecta a combustibles y sus derivados es algo muy complicado en México que deriva en la baja e insuficiente producción de crudo de Pemex, a lo que se suman recortes en su presupuesto por 20 mil millones de pesos y la falta de pago a proveedores, lo que podría causar la cancelación de contratos para proyectos, así como el alejamiento de empresas para contratarse con la empresa Productiva del Estado”, señala en entrevista con Crónica, Ramses Pech, Ingeniero Químico y especialista en temas de la industria de energía y economía.

En plática sobre el tema, describe las complicaciones del año que arranca para la empresa petrolera mexicana.

–¿Qué se espera para Pemex en el 2025 y su apuesta en la refinería de Dos Bocas?

–Si la demanda de combustible continúa creciendo en México vamos a seguir importando más gasolina, diésel y turbosina, ya que las refinerías en el país no están en la capacidad de garantizar el autoconsumo que se pretende, ya que actualmente trabajan al 60 por ciento de su utilización, esto, según los últimos datos de la Secretaría de Energía (Sener), a lo que se suma la caída en el (precio del ) crudo.

En el caso de Dos Bocas, su producción y operación será de un 50 por ciento para finales del año, pero dependerá de la instalación en su diseño y después de eso el pleno de la carga se verá hasta el año 2027, de acuerdo con la Sener.

-¿El mismo panorama es para el resto de las refinerías?

-Debemos entender dos cosas importantes, las seis refinerías del país (Minatitlán, Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula) no operarán a más del 60 por ciento (por su baja producción), por lo que se seguirá importando combustibles, esto, a pesar de que la refinería Olmeca en dado caso de que operara en su plena capacidad y con lo poco que exporta Deer Park, aún así México va a seguir comprando gasolina y Diésel.

¿Deer Park aporta algo de su producción para el consumo de crudo en México?

-La refinería de Deer Park sólo cubre el 2 por ciento del total de la demanda de gasolina, diésel y turbosina, y es que gran parte del producto que se está refinando en esa planta de Pemex (en Houston) se queda para el mercado de Estados Unidos, ya que hay ciertos contratos que se deben respetar y cumplir.

-¿Qué problema frena la autosuficiencia de combustibles?

-La producción no es suficiente y con esto tampoco puedes sacar provecho en la utilización de las refinerías, además de que enfrentan un importante problema de mantenimiento, y más cuando le reduces el presupuesto a Pemex en más de 20 mil millones de pesos para este 2025.

Aquí no radican si se deja o no de exportar, el problema es que no tenemos en México la suficiente producción porque ya se tasó hasta 1.8 millones (de barriles) hasta el año 2030, y si en dado caso se aumentará la producción aún así no sería suficiente.

El precio de la gasolina en México es más cara incluso que en Japón, que no es productor de crudo (Archivo/EFE)

-¿Qué otro problema aqueja a Pemex y que desata incertidumbre?

-Uno de sus graves problemas y que arrastra en el pago pendiente a proveedores (aunque la Federación dice que los cubrirán entre enero y marzo), y es que hemos visto que aún no se cubren, lo que será un gran inconveniente porque se vienen licitaciones y contratos de Pemex, sobre todo en programas de exploración y producción, por lo que ante este panorama se podrían dar asignaciones o licitaciones en plazo récord, aunque también podrían ocurrir cancelaciones.

-¿Dónde radicaría el problema que impide el pago a proveedores?

-Hacienda entre enero y febrero tiene que aportar el dinero para la operación de la parte de infraestructura, tiene que dar para los programas sociales (del Gobierno Federal), entonces por lo regular a Pemex le entregan los fondos hasta marzo que es cuando hay dinero. El problema aquí es que en noviembre y diciembre (del 2024) Petróleos Mexicanos siguió trabajando, lo mismo que (se espera ocurra) en enero y febrero (de este 2025), por lo consiguiente, la deuda con sus proveedores se seguirá acumulando y la situación es cómo lo van a pagar, y es que debido a esta situación (por falta de dinero) se podrían cancelar contratos, ampliaciones y otros proyectos, por lo que la pregunta es, con este antecedente ¿quién se querrá contratar con Pemex? si saben que para pagar (a sus proveedores) deben pasar 180 días.

-¿Este problema compete a todos los proveedores sin excepción?

-Lo que Pemex está haciendo es cubrir primero adeudos de quienes tienen facturas, lo que se conoce como Codificación de Pagos y Descuentos (Copade), es decir, que está registrado el adeudo como pendiente del pago y si está detenido éste es por falta de solvencia presupuestal. Hay más de 200 mil millones de pesos (pendientes de pago), donde según las estimaciones (varias empresas proveedoras) no tienen el Copade, es decir, si tú (como compañía) no tienes el Copade no puedes facturar, y sin esto no puedes tener flujo de efectivo. Hay muchas empresas proveedores de Pemex que no tienen hoy en día esa Codificación de Pagos, lo que representa un gran problema, ya que significa que no les han cubierto ningún adeudo por tiempo no determinado.

-México como productor y refinador de crudo tiene algún beneficio por esta labor a nivel nacional, es decir, ¿el precio de sus combustibles es barato en relación con otras naciones?

-Una investigación que se hizo entre 10 países con la mayor demanda en el consumo de combustible, reveló que el primer lugar en consumo es Estados unidos, seguido de China, México ocupa el octavo lugar, pero en el caso del precio de los combustibles, el costo que paga cada consumidor en México es más cara que en otras naciones, incluso en aquellas donde no se produce crudo.

En noviembre del 2024 se llevó a cabo este estudio sobre el precio de los combustibles entre 10 naciones en sus estaciones de servicio haciendo las conversiones al tipo de cambio del mes en cuestión y resultó que la gasolina es más cara en México, incluso más que en Japón, país donde no se produce ni un litro de petróleo.

Continúa la Incertidumbre por falta de pago a proveedores

PAISES CON LA GASOLINA MENOS Y MÁS CARA (Noviembre 2024)

Rusia con 870 mil litros de consumo diario (11.61 pesos mexicanos por litro)

Arabia Saudita 510 mil litros de consumo diario . (12.62 pesos mexicanos por litro)

Indonesia 600 mil litros de consumo diario (12.83 pesos mexicanos por litro)

China con 3.30 millones litros de consumo diario (16.29 pesos mexicanos por litro)

Estados Unidos mil 400 a mil 450 millones de litros diario (16.49 pesos mexicanos por litro)

Brasil con 1.02 millones litros de consumo diario (21.18 pesos mexicanos por litro)

India 810 mil litros de consumo diario (22.80 pesos mexicanos por litro)

Canadá 800 mil litros de consumo diario (22.60 pesos mexicanos por litro)

Japón 780 mil litros de consumo diario (23.42 pesos mexicanos por litro)

México 760 mil litros de consumo diario (23.62 pesos por litro)

Con base en este análisis lo pertinente es preguntarse ¿por qué México tiene una gasolina más cara que Japón?, sin en este país no se produce petróleo. La respuesta es porque en México se paga 24 % de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se paga por cada litro despachado y el 6% de IVA. Es decir, el 40% de lo que cada automovilista paga de gasolina en cada estación de servicio es en impuestos y el 52% es lo que se llama terminal de almacenamiento y despacho, que es a donde llega lo que se importa o procede de las refinerías del país y solo el 8% es de la utilidad bruta de las estaciones de servicio.

En 2024, el IEPS que se cobró al consumidor en cada litro de gasolina, el promedio de enero a noviembre por litro fue de 5.78 pesos; y para 2025, de acuerdo con los ingresos esperados en la Ley de Ingresos para este año, podría estar entre los 6.00 y 6.20 pesos. Esto indica que el impuesto es alto.