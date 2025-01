Consumo de fentanilo en México no es crítico como en otros países

fentanilo La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que nuestro país no tiene el problema tan grave por consumo de fentanilo que se enfrenta en algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que el consumo de fentanilo en nuestro país “realmente no es un problema grave”, como ya ocurre en algunas ciudades de los Estados Unidos y en Canadá en donde incluso, la situación ya se ha convertido en una crisis.

En este mismo sentido, durante la conferencia de prensa mañanera, que encabeza la jefa del Ejecutivo Federa desde Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, confirmó que “el consumo de fentanilo afortunadamente en México todavía no alcanza las proporciones que tienen otros países”.

Asimismo, el funcionario federal resaltó que la Cofepris tiene un sistema de vigilancia en forma activa respecto de la prescripción de medicamentos de tipo opioide incluido el fentanilo, cuyo uso está prohibido salvo en casos muy específicos donde alguien tiene una neoplasia y requiere un opioide.

Cuestionado respecto a muertes registradas en el país por fentanilo, el funcionario señaló que no sólo tienen que ver con el consumo del fentanilo, “sino de que los opioides sintéticos -en exceso-, son capaces de producir la muerte de una persona”, y en el caso específico del fentanilo, produce adicción en forma severa de tal manera que basta con una sola vez que lo prueben, para que pueda favorecerse la adicción, “afortunadamente nosotros no tenemos un problema de fentanilo como lo tienen otros países”, reiteró.

Recordó que en Estados Unidos “hay una crisis que lleva prácticamente 100,000 muertes de personas al año por el consumo de fentanilo, y nosotros tenemos que colaborar hasta por razones humanitarias”.

Insistió en que la crisis en el vecino país por el consumo de esta droga, tiene que ver con valores de la sociedad mexicana, incluso la familia que cuida a quienes tienen problemas de drogadicción, personal o familiar.

“Se lo dije cuando hablé con el presidente (Donald) Trump cuándo me preguntó que por qué no teníamos el problema de consumo de fentanilo que tiene Estados Unidos le dije que es por los valores de nuestra sociedad, segundo, la campaña que se hizo la campaña de fentanilo ya tiene un tiempo que se estuvo difundiendo porque es importante que no lleguemos esas condiciones y tercero De dónde viene el consumo de opioides en la sociedad estadounidense, de las farmacéuticas”.

Lo que no se puede, sostuvo, es cerrar los ojos a lo que está pasando en Estados Unidos, por lo que México contribuirá en todo lo que pueda, “con respeto a nuestra soberanía pero vamos a colaborar”, pero hay que explicar dónde está el consumo y por qué está allá porque también es un problema de salud pública no solamente de seguridad por eso nos interesa seguir tocando el tema.

En este mismo sentido, presidenta Sheinbaum Pardo, aseveró que su gobierno a través del gabinete de seguridad se ha enfocado al combate de la fabricación ilegal de drogas, e incluso a la entrada de precursores al país para la producción de cualquier medicamento “o también la entrada de fentanilo para usos médicos, con un seguimiento muy puntual por parte de Cofepris, aduanas y la Secretaría de Seguridad”, indicó, al tiempo que enfatizó que la posibilidad que se fabrique en México (fentanilo) y en qué parte “es algo que siempre se está investigando por parte del gabinete de seguridad”.

Señaló que el hecho de que lleguen (a nuestro país) los precursores que la mayoría vienen de Asia y se realice en México todo el proceso, pero aún no se haya encontrado en dónde eso no quiere decir que no se siga investigando.

En relación a la noticia que dio a conocer un diario estadunidense (NYT), con imágenes de una cocina doméstica se producía fentanilo, la presidenta Sheinbaum Pardo, refirió “cuando dimos a conocer que era poco creíble el reportaje... eso no significa que nosotros no estemos combatiendo la delincuencia organizada. Tenemos una estrategia para ello y especialmente para la construcción de la paz en México que no haya violencia, homicidios y ninguno de los delitos que causan daño a la población”.

Reiteró que la estrategia de cero impunidad tiene que ver con la detención de ciertos objetivos prioritarios que son generadores de violencia en el país, al tiempo de que además se desmantelan laboratorios en el país la mayoría de ellos los que se han desmantelados son principalmente de metanfetaminas o cristal.