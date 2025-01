Renuncia de Trudeau, no impactará renegociación del T-MEC

Presidenta La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum rechazó que la renuncia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pudiera impactar la renegociación del T-MEC, el próximo año

Pese a la renuncia al cargo del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ello, no impactará en la renegociación del tratado comercial, en el 2026, que tienen nuestro país con aquel país y con Estados Unidos. Así lo señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa mañanera que ofreció este martes y consultada respecto de las eventuales repercusiones que podría haber luego de que la víspera el primer ministro canadiense, Justin Trudeau (quien dimitió al cargo). “No creo que vaya a ocurrir algo con el Tratado, es decir Canadá, Estados Unidos y México se han beneficiado mucho del T-MEC, no es un asunto de competencia sino de complementariedad”, y recordó que la revisión del tratado se tiene contemplada para el próximo año. “Se han dicho muchas cosas en días recientes por el presidente Trump pero también hay que esperar a que entre el gobierno y podamos tener comunicación una vez que su equipo sea aprobado. Los tres países se han visto beneficiados en términos de comercio nos beneficiamos los tres Norteamérica que en conjunto representa el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) Mundial, y es la mejor manera de competir frente a China o Asia”, aseveró. En cuanto a la toma de protesta de Donald Trump como próximo presiente de Estados Unidos, Sheinbaum Pardo, reconoció que, hasta la mañana de este martes, aún no había recibido invitación alguna para asistir a dicha ceremonia. En este sentido, confirmó que la embajada de México en Washington, ya recibió la invitación para asistir a la referida ceremonia, pero esto no se ha hecho extensivo a ella. Se va embajador Salazar Consultada respecto de la despedida del embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, -quien este martes es su último día como representantes del vecino país del norte en México-, la presidenta Sheinbaum Pardo reconoció los desencuentros que hubo con el diplomático. “Uno de ellos fue el tema del Poder Judicial, porque además él un día lo aplaudió y al otro lo reprobó entonces no sabíamos realmente cuál era su posición, pero además no tenía por qué opinar frente a un asunto que le compete a México. Asimismo, recordó que el ex presidente López Obrador pausó la relación con el embajador, “que tuvo que ver con la detención de un narcotraficante en Sinaloa que nunca quedó claro y no ha quedado claro, de cuál fue la participación de Estados Unidos, porque más allá de la persona (Ismael “El Mayo” Zambada), el tema central es como lo detuvieron y hasta dónde llegó la injerencia de Estados Unidos en México. En este sentido, la mandataria resaltó que México va a colaborar con Estados Unidos, en diversos temas, y por los más de 3,000 kilómetros de frontera común, “pero cada uno desde su soberanía”. “Hubo un alejamiento con el embajador, no de las relaciones, es lo mismo que con España, nosotros seguimos diciendo que es importante que la corona y el gobierno español se disculpen con los pueblos originarios de México, eso no quiere decir que estén rotas las relaciones”, estableció.