Cercanía con la gente, pidió Sheinbaum Pardo a las y los cónsules

Presidenta Sheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a cónsules atender a todos los connacionales que lo requieran no sólo a personas conocidas o relevantes (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que en encuentro que sostuvo el pasado lunes con embajadores y cónsules de México en el exterior, les pidió mantenerse cercanos de las y los mexicanos, conocer sus necesidades y no sólo atender a personas conocidas o relevantes.

Pidió a las y los cónsules, en la medida de lo posible tuvieran audiencias públicas, a fin de recibir a un mayor número de personas, ampliar el número de citas, “no solo para personas conocidas o relevantes que piden citas, sino para cualquier ciudadano que pueda acercarse a su consulta y que vea que hay cercanía”.

En la conferencia de prensa de este viernes, que ofreció la jefa del Ejecutivo Federal desde Palacio Nacional, señaló que en el encuentro pidió a las y los cónsules, “salgan a la calle, vean quién está en la fila, preguntarles cuál es el servicio que les están dando, si están satisfechos o no, que vean en ventanillas cómo atienden a los connacionales, el trato que se da”.

Es importante, señaló la mandataria, que verifiquen si están disminuyendo los trámites para los servicios, al mismo tiempo que les pidió que se acerquen a las y los connacionales, para ver si realmente lo que hemos hecho de los abogados si tienen acceso o no.

Refirió que lo anterior lo solicitó, porque, cuando uno no está en contacto con quien recibe un servicio, o un apoyo “a veces uno no sabe qué pasa, entonces acostumbro -precisó-, cuando fui jefa de gobierno y ahora lo he hecho y buscaré hacerlo, esa cercanía con la ciudadanía”.