Lo que suceda en Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos: Sheinbaum

En Venezuela continúan las protestas por el tercer mandato consecutivo de Nicolás Maduro (EFE)

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que a la toma de posesión de Nicolás Maduro, quien este día inicia un tercer mandato en Venezuela, en representación del Gobierno Federal asistió el Embajador de México en Caracas y subrayó que lo que suceda en Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos.

Consultada respecto a la situación que se vive en aquel país, la Jefa del Ejecutivo Federal estableció que en apego a los principios de la política exterior de la autodeterminación de los pueblos “lo que suceda en ese país lo tienen que resolver los propios venezolanos”.

Lo anterior, en respuesta a una pregunta planteada en la conferencia mañanera que la mandataria ofreció desde Palacio Nacional, en relación con la presunta detención de la lideresa opositora María Corina Machado.

Sheinbaum Pardo puntualizó que es necesario esperar a lo que ella (Corina Machado) va a informar hoy (este viernes) en una conferencia de prensa. Sin embargo, “no estamos de acuerdo en que se criminalice a la oposición, en México no se persigue a nadie por sus ideas o posiciones, aunque no estoy diciendo que en otras partes ocurran… Los venezolanos son los que tienen que decidir, no tiene que haber ninguna intervención”.

Asimismo, señaló que en América Latina las fuerzas progresistas tienen una importante presencia, como lo demostró la reciente victoria del Frente Amplio en Uruguay.

En relación con delicado estado de salud que se ha reportado del expresidente de Uruguay, José Mújica, la mandataria externó su cariño y “agradecimiento por su sapiencia, por su pensamiento, por compartir todos estos años. Gracias por su sencillez, por su modestia y gracias por representar un símbolo para toda América Latina y para todo el mundo”. Sostuvo que buscará tener una llamada telefónica con el mandatario, a quien deseó “que mejore siempre”.