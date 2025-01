México, ante combate global por desigualdad de género; mujeres, clave para crecer y reducir violencia: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, encabezó en Aguascalientes el Foro Economía Moral y Trabajo como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, donde refirió que México no ha logrado su crecimiento económico, como lo ha deseado, ni reducido a la desigualdad social por falta de políticas públicas en las que estén inmersas más mujeres, y este sector es clave. “Estamos ante un combate global por la desigualdad social”, aseguró.

El funcionario federal subrayó que no ético aislar a este sector, no tomar en cuenta a las mujeres.

Marcelo Ebrard indicó que abordar el tema de género en este foro es porque las cifras oficiales, del Inegi, arrojan que el país requiere a las mujeres, y el país necesita un sistema nacional de cuidados, más presupuestos, cambios sustantivos, una visión transversal de género, “es un tema central para que México crezca y reducir la brecha de desigualdad.

“Recordé que en 2019, México presentó en la Asamblea General de la Organización Nacional de Naciones Unidas (ONU), de los pocos países que dijo ‘tenemos que hacer una política exterior feminista’, porque la primera causa de desigualdad mundial es ésta, pero no tenía yo las gráficas (presentadas por el Inegi en el foro), de haberlas tenido yo creo que convenzo a los países más reticentes. En 2020, la razón principal de disenso en la reunión del G2O fue que un grupo de países quería retirar la palabra género de la declaración que México había provomido, junto con otros países, para que quedara como una declaración sustantiva del G20. Es decir, el mundo tiene que avanzar hacia la reducción de la desigualdad de género, porque si no no podemos reducir ni la desigualdad ni la violencia. Estamos en un combate político global sobre este tema, y nosotros estamos totalmente resueltos a avanzar en ese tema. No tiene sentido económico, no es ético y no le funcional al país”, expuso Marcelo Ebrard.

Comentó, ante Graciela Márquez, directora general del Inegi, Tere Jiménez, gobernadora de Aguscalientes, y de diputados federales,que se requiere una nueva forma de organización para lograr esos resultados.

También reiteró que el país frente a Estados Unidos tiene éxito por sus exportaciones. México va a salir adelante”, aseguró el secretario de Economía.

Puntualizó que el Plan Nacional de Desarrollo será la carta de navegación para salir adelante en el nuevo escenario global en referencia al cambio político que se avecina en Estados Unidos, a la próxima revisión del T-MEC y al tránsito hacia una era en la economía global caracterizada por el proteccionismo.

“Vamos a estar en un nuevo escenario, en un escenario distinto a nivel global, a nivel mundial. Queremos lograr una serie de objetivos en nuestro país, pero también tomar en cuenta lo que está ocurriendo fuera para actuar con oportunidad, con inteligencia y sortear las circunstancias que se lleguen a presentar los próximos años”, reiteró Ebrard.