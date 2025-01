Comisión de Quejas de INE analizará denuncia contra ministras; “aún no son candidatas” para integrar la nueva Corte

Ante la denuncia presentada por una asociación contra las “ministras del Bienestar” por supuestos actos anticipados de campaña rumbo a la elección popular para integrar al nuevo Poder Judicial de la Federación, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, informó que será en su momento un tema que deberá analizar su Comisión de Quejas, pero aclaró que las denunciadas aún no tienen calidad de aspirantes, porque no están todavía integradas esas listas.

Taddei Zavala comentó que se deben tener bien claros los tiempos jurídicos del proceso electoral del 1 de junio de 2025.

“No hay candidatos aún a la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, no tienen esa calidad, y hay que tener mucha claridad sobre lo jurídico, el momento jurídico que cada uno de los aspirantes. En este momento son aspirantes a formar parte de las listas de candidatos y candidatas, y vamos teniendo cuál es nuestro sustento jurídico”, dijo Taddei Zavala.

Señaló que las tres ministras denunciadas, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz son aspirantes, “Ppero que si trabajan, pero que si no trabajan, pero que forman parte de allá, pero no son candidatos, entonces no hay ningún cuadro que se esté elaborando, ni un fichero que esté diciendo cuántas quejas hemos recibido de esa naturaleza, salvo ésta que llegó el día de hoy”, destacó la funcionaria.

Indicó que habrá de ser la primera que se analice y tener ya la línea de trabajo que debe tener la Comisión de Quejas y todo el Instituto para atender estos casos.