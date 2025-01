Morena formaliza alianza con PVEM y PT para elección de municipios en Durango

Al asegurar que con la coalición Juntos Hacemos Historia se ha hecho realidad el Plan C, del expresidente de México y fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, esta alianza con el PVEM y PT se refrenda para ir a las elecciones para renovar el gobierno de 39 ayuntamientos de Durango, dijo Carolina Rangel García, secretaria general del partido en el poder en el marco del registro de esta coalición.

En ese estado, gobernado por el PRI, Rangel García subrayó que Morena y sus aliados gastarán suela para ganar en todos los municipios, a los que van juntos en casi todos.

“Es una coalición ganadora, también porque es la coalición que ha generado y que ha hecho realidad el Plan C, un Plan C que se ha convertido en más reformas que han servido al pueblo, que ha dado más programas, más recursos, más justicia para el pueblo de México, y Durango no se puede quedar al margen de este plan, no se puede quedar al margen de esta Cuarta Transformación. La consolidación de este segundo piso de la Cuarta Transformación se va a empezar aquí, con este convenio de coalición”, dijo acompañada de legisladores del PT y del Verde Ecologista.

La secretaria general subrayó que, para triunfar en todos los municipios, la coalición va a gastar suela, con recorridos por todo el territorio.

“El triunfo se va a materializar en cada manzana, en cada colonia, en cada calle y en cada municipio recorriéndolos como lo sabemos hacer: casa por casa gastando suela, hablando con la gente, pero sobre todo escuchando a la gente. Vamos a ganar 39 de 39, ¿verdad? Vamos a recorrer cada colonia, ¿verdad? Y vamos sobre todo a defender cada voto de la población de Durango, ¿verdad?”, dijo previo a la firma del convenio.

Afirmó que van a gobernar en todos los municipios en disputa electoral, porque sus habitantes ya están hartos de la corrupción y de los malos gobiernos a manos de una oposición moral y políticamente disminuida.

“El pueblo de Durango ya está cansado de las injusticias, y el pueblo de Durango ya quiere que todos los órdenes de gobierno sean de la Cuarta Transformación como bien lo decía la senadora (petista) Geovanna Bañuelos”, expresó.

Morena ya gobierna en 15 de los 39 ayuntamietos.