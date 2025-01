Piden PAN y PRI negociación diplomática “rápida e inmediata” ante aranceles que perfila Trump

PAN y PRI en el Senado reconocieron que el anuncio del presidente electo de Estados Unidos , Donald Trump de crear el Servicio de Impuestos Externos para recaudar más de otros países es una “amenaza muy delicada” que va a requerir de una labor de negociación diplomática “rápida e inmediata” por parte del gobierno mexicano a quien recomendaron no jugar a “las vencidas” pues el magnate estadounidense ya no busca la relación sino doblar a sus contrapartes.

“No debemos perder de vista y se lo dije en alguna declaración le dije al secretario de economía, Marcelo Ebrard, que no juguemos a las venciditas con el gobierno de Trump, de que México también subiría aranceles a los productos americanos. Donald Trump es un negociador que te dobla la apuesta. O sea, si tú se los subes te los va a volver a subir…”, alertó el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve

De hecho el priista no descartó el riesgo de que Trump orden gravar las remesas que envían los mexicanos de Estados Unidos a México lo que afectaría de manera importante a nuestra economía.

“No les extrañe inclusive y ojalá esto nunca suceda, que le ponga un impuesto inclusive a las remesas, que afectaría mucho en términos económicos al país”, indicó

Añorve consideró que la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza, Juan Ramón de la Fuente “debe de ir más allá” de los puentes informales que busca con allegados a Trump o quienes van a manejar la política exterior de los Estados Unidos.

“Esto creo que es importante no dejar de hacerlo, pero también se debe de plantear una política global en términos de una negociación rápida, inmediata y no dejar de ver que Donald Trump ya no está buscando la relación”, advirtió el priista

En tanto la coordinadora del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía consideró poco afortunado y muy delicado el anuncio de Trump y aseguró que se requiere de una labor de negociación del gobierno mexicano con el sector empresarial de Estados Unidos para concientizar al mandatario estadounidense del efecto “boomerang” que tendrá esta intención de cobrar impuestos a otros países.

“Hacer ver al gobierno de los Estados Unidos que este tipo de aranceles generan un efecto “boomerang”, es decir, aparentemente la economía de Estados Unidos se ve beneficiada con un mayor ingreso, pero también traerá como consecuencia el que haya aranceles que se establezcan en México para productos o importaciones de los Estados Unidos”, aseveró

La panista pidió al gobierno federal alistar la estrategia para enfrentar estas amenazas muy delicadas de Trump que pueden tener un impacto muy importante en la relación comercial entre ambos países que tienen firmado un tratado de libre comercio junto con Canadá.