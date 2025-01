Reforma al Poder Judicial, Justicia Independiente y Democracia Participativa: SNTE

Alfonso Cepeda Salas y Yazmín Esquivel señalan que donde hay justicia, hay libertad, democracia y esperanza; educación, clave para explicar la transformación — El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, dijo que reforma al Poder Judicial recobra la confianza en el sistema judicial, promoviendo una justicia accesible, auténtica e independiente.

Añadió que elimina privilegios, combate el nepotismo y fomenta la ética y profesionalismo en quienes imparten justicia.

El Maestro dirigente habló así durante un webinar con la ministra Yazmín Esquivel Mossa, en el cual resaltó la relevancia de la reforma al Poder Judicial como garante de justicia auténtica y equitativa para todos.

Democratización del Poder Judicial

En el majestuoso Centro Cultural del México Contemporáneo, ante más de 95 mil trabajadores de la educación, Cepeda Salas implemento la conferencia digital Democratización del Poder Judicial.

Acompañado por la ministra Esquivel Mossa, el evento fue un espacio de análisis sobre la transformación al Poder Judicial y su impacto en el sistema de justicia.

El Magisterio en la Reforma Judicial

La ministra Yazmín Esquivel Mossa elogió el compromiso del SNTE La ministra Yazmín Esquivel Mossa elogió el compromiso del SNTE y de su dirigente por mantener informada a la comunidad educativa sobre la Reforma Judicial. (SNTE)

Cepeda Salas llamó a los trabajadores de la educación a participar activamente en el proceso electoral del próximo 1° de junio.

Enseguida explicó que “tenemos la responsabilidad de tratar de explicarle a los Padres de Familia, a los ciudadanos, en qué consiste la reforma y la importancia de que se democratice el poder judicial”.

Afirmó que “si el pueblo no tiene quién lo defienda, entonces no tiene nada; donde hay justicia hay libertad, hay democracia y hay esperanza, no puede haber paz sin justicia. En una verdadera democracia el poder público dimana del pueblo”.

Reforma para Fortalecer la Democracia

Por su parte la ministra Yazmín Esquivel Mossa elogió el compromiso del SNTE y de su dirigente por mantener informada a la comunidad educativa sobre temas de relevancia nacional.

Los profesores escucharon con atención a la ministra, quien les enseñó sobre la transformación judicial a los educadores “para que los Maestros, que son los que le enseñan a nuestra comunidad, conozcan de qué se trata este proceso”.

Añadió que es releante que “sepan de qué estamos hablando cuando la comunidad les pregunte en qué consiste esta reforma, ustedes puedan tener hoy ya una idea de qué viene, cuándo va a ser la elección, cuándo va a ser la campaña, cómo conoceremos a los candidatos, quiénes son, y por qué debo de ir a votar”.

Durante su ponencia detalló el camino de la reforma, incluidos los mecanismos para garantizar transparencia, rendición de cuentas y excelencia en el desempeño de jueces y magistrados.

Esquivel Mossa también comentó el proceso electoral próximo, los pasos de los comicios y los tipos de boletas que serán utilizadas; resaltó la importancia de que los Maestros sean “multiplicadores de este conocimiento en sus comunidades”.

Justicia, Esperanza para Todos

El webinar reafirmó el compromiso del SNTE con la formación cívica de sus agremiados, afirmándolos como actores clave en la construcción de una justicia democrática.

Cepeda Salas señaló que “esta reforma transforma el Poder Judicial y fortalece el Estado de derecho y la división de poderes, pilares esenciales para una sociedad más justa y equitativa”.

Reforma al Poder Judicial, Justicia Independiente y Democracia Participativa: SNTE