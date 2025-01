Presidenta Sheinbaum reitera: que INE para qué quiere 1,500 mdp más

Presupuesto ine La presidenta Sheinbaum señaló que si el INE quiere 1,500 mdp más para las elecciones de este año, debe explicar al pueblo en qué y cómo los va a gastar

Si las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quieren más recursos para organizar las elecciones del Poder Judicial, en junio próximo, entonces que expliquen al pueblo de México, para que quieren más dinero, “porque siete mil millones de presupuesto, es mucho dinero”, argumentó Claudia Clala Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Eso se los dije el día que vinieron (los consejeros a Palacio Nacional), esta idea de que piden mil 500 millones no sé de dónde y por qué. Porque 7 mil millones de pesos es mucho dinero, mucho dinero. Hay estados que no tienen ni siquiera eso para inversión en su estado”, resaltó.

Así lo estableció en la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, de este jueves, previo al encuentro de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez y la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, con las y los consejeros del INE.

La jefa del Ejecutivo Federal aseveró que previo a dicho encuentro, ella le dijo a la encargada de la política interior del país, la secretaria Rodríguez Velázquez “lo que nos interesa es el tema de los fideicomisos cuántos recursos tienen, cuándo se van a entregar y también lo que comentamos ayer de que no interrumpan el proceso de la Reforma de la elección del Poder Judicial”.

Rechaza incremento en el presupuesto por 1,500 mdp

La presidenta Sheinbaum Pardo, sostuvo que hasta el momento, el gobierno federal no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del Consejo General del INE, en el que se den los argumentos de por qué dicho instituto Nacional Electoral (INE) requeriría de un incremento en su presupuesto por 1,500 millones de pesos adicionales al ya asignado, para organizar la elección judicial.

Reiteró, tal como lo hizo la semana pasada, a que las y los consejeros expliquen al pueblo de México “¿para qué requieren tantos recursos?”, ya que, dijo, no hay ninguna caja de dónde se pueda hacer uso de más recursos y en este momento sólo se cuenta con 800 millones de pesos, de un fideicomiso del Poder Judicial que ya se retornó a la Tesorería de la Federación.

En este contexto, la Presidenta Sheinbaum Pardo, estimó que si se está solicitando mayor presupuesto será para aumentar el número de casillas, ya que en las elecciones del 2024, se instalaron 172 mil casillas y para las elecciones del Poder Judicial se estiman 72 mil, pero si están pidiendo más recursos, señaló, se planeará instalar más casillas “pero no hemos recibido ninguna comunicación del INE, al menos hasta anoche”.

La mandataria insistió en que, en el presupuesto de este año, se hizo un esfuerzo muy importante para disminuir el déficit este año, para disminuir la administración del gobierno sin afectar la operación, “y no se disminuyó en las áreas sustantivas, lo único disponible hoy son los 800 millones de pesos de uno de los fideicomisos de la Corte, porque otros tienen amparos”.

Renovar el proceso de selección de candidatos en el Poder Judicial

La Presidenta Sheinbaum Pardo, insistió en la necesidad de que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reanuden el proceso de selección de candidatos interesados en participar en la elección de jueces, ministros y magistrados.

Recordó que los legisladores ya se van en septiembre próximo, “a menos de que participen y ganen en la elección”, y en agosto entren las y los nuevos integrantes del Poder Judicial.

Mencionó además, que muchos de los amparos que se han estado resolviendo, pero ya no tienen la mayoría de votos, -porque se retiró Luis María Aguilar-, han estado resolviendo porque como no tiene los ocho votos... ya muchos de los amparos frente a leyes que se plantearon con López Obrador ya no tienen los votos para declararlo inconstitucional. Lo importante es que siga la elección la parte que le corresponde al poder judicial para continuar con la selección de las personas que van a participar.