Homicidios dolosos en Acapulco caen en 50.1% al cierre del 2024

El secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch, desglosa ante la presidente Claudia Sheinbaum, los logros de la estrategia de seguridad en Guerrero (Cuartoscuro)

Aunque lenta, la recuperación de la paz y la seguridad comienza a asomarse en Acapulco, el puerto guerrerense que ha sido golpeado con severidad por dos huracanes y por la disputa de grupos criminales. Y las buenas noticias llegaron con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su segundo día de estancia en este centro turístico, destacó que entre septiembre y diciembre del 2024, los homicidios dolosos disminuyeron en 50.1 por ciento, cifra que representa un gran avance de la Estrategia Nacional de Seguridad.

La mandataria no quiso dar rodeos al tema que ocupa y preocupa a la Federación en particular al Gabinete de Seguridad, por lo que subrayó que “como ustedes pueden ver, hay resultados importantes. Esto no es casualidad. Decidimos, al igual que en otras regiones del país, desarrollar una Estrategia integral que consta de nuestros cuatro ejes, que es Atención a las causas; Fortalecimiento de la Guardia Nacional y su coordinación con las policías estatales, municipales; por otro lado, la Inteligencia y la investigación con distintas fuerzas de tarea que se están desarrollando y fortaleciendo en distintos lugares del país; y la Coordinación, que es muy importante”.

Fue la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), Marcela Figueroa Franco, quien desglosó a detalle los logros alcanzados en los últimos cuatro meses del 2024 y que se cristalizan con un reforzamiento de la estrategia del gobierno de Sheinbaum.

CIFRAS

La funcionaria destacó que los homicidios dolosos en Acapulco bajaron un 50.1 por ciento de septiembre a diciembre de 2024. Al tocar este punto, apuntó que en septiembre se registraron un promedio diario de 2.13 homicidios y en diciembre cayó la cifra a 1.06 casos.

La estrategia de seguridad rinde frutos, aunque aún faltan cosas por hacer (Cuartoscuro)

En lo que respecta a delitos de alto impacto como feminicidio, extorsión, robos con violencia a transeúnte, de vehículo y a casa habitación, éstos presentaron una disminución del 4.6 por ciento.

A nivel estatal, en Guerrero la cifra cayó un 15.7 por ciento, pasando de un promedio diario de 3.9 homicidios en septiembre a 3.3 casos en diciembre de 2024. En relación con los delitos de alto impacto en la entidad, éstos tuvieron una reducción de 5 por ciento en el mismo periodo.

GABINETE DE SEGURIDAD

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que derivado de acciones coordinadas entre la dependencia a su cargo con instituciones federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Gobernación, entre el 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de este 2025, en Guerrero se logró la captura de 654 personas por delitos de alto impacto; se aseguraron 225 armas de fuego; más de 20 toneladas de drogas y se localizó un laboratorio clandestino de metanfetamina en Zirándaro, Guerrero, asegurando 4 mil 982 kilos, 19 mil 922 litros de sustancias químicas y nueve reactores de síntesis orgánica; lo que representó una afectación económica de 4 mil 349 millones de pesos para las organizaciones delictivas.

En el mismo tenor, comunicó sobre una orden de aprehensión por el delito de Homicidio Calificado y Tentativa de Homicidio que se cumplimentó este mismo día y que llevó a la detención de David Roberto “N”, señalado de ser autor material del múltiple homicidio en el poblado de Tres Palos, en Acapulco, además de ser líder de una célula generadora de violencia en Guerrero y a quien se le vincula con delitos como secuestros, extorsiones, y homicidios.