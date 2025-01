T-MEC negociado con Trump, rotundo éxito de prosperidad: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró este viernes en Detroit que el T-MEC negociado en la (primera) administración de Donald Trump ha sido un éxito rotundo, de prosperidad para los tres países.

Ebrard Casaubon fue invitado a participar en el foro Driving Shared Properity: The Critical Role of Open Trade in the Auto Industry, organizado por la Detroit Regional Chamber, en el que intervinieron 50 CEO´s, CFO´s y COO´s de empresas globales de movilidad ubicadas en el sudeste de Michigan y el área de Windsor, Canadá, que además cuentan con operaciones en México.

El secretario de Economía destacó que la industria automotriz es un sector clave de la economía integrada de América del Norte, y los datos lo confirman, pues el comercio automotriz representa 22 por ciento del comercio total bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

“Las grandes empresas automotrices de Estados Unidos requieren a México para ser competitivas frente a otros bloques”, presumió Ebrard ante ingenieros que estudiaron en México, pero que se desempeñan en el vecino del norte.

La comunidad mexicana, subrayó el funcionario federal, en Detroit es una fuerza transformadora que impulsa la innovación, la economía y la cultura de la ciudad-.

La Cámara regional de Detroit actúa como voz de las empresas en la región del sudeste de Michigan en 11 condados, con la misión de fomentar un entorno favorable a las empresas y proporcionando valor a los miembros. La institución también ejecuta la asociación de clústeres de movilidad y automoción a nivel estatal.

Acompañado por la directora general de Asuntos Internacionales y encargada del sector automotriz de la Secretaría de Economía, María de Haas Matamoros, el secretario asistió a las instalaciones de APTIV- DELPHI Corporation, para reunirse con Kevin Clark y Tim Seitz, con quienes realizó un recorrido por el AptivTechnical Center, donde se desarrollan procesos para la ingeniería de los vehículos, que van desde la generación del diseño hasta pruebas.