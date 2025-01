CSP: este año va a quedar marcado en la historia de México

Sheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que este año va a quedar marcado en la historia de México, con la primera elección democrática de los nuevos integrantes del Poder Judicial

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que este 2025 va a quedar marcado en la historia de México, por muchas razones, porque nos va a ir bien, porque las y los mexicanos sabemos trabajar juntos trabajar Unidos por el bien de México siempre que estemos cerca del pueblo”.

Pero además, abundó, porque por primera vez en la historia del país se van a realizar unas elecciones del Poder Judicial, vamos a ser, dijo, el único país, o de los únicos países que eligen al Poder Judicial.

La democracia es el gobierno del pueblo, y así como han sido electos Presidencia, gobernadores, diputados, diputadas por voto popular, presidencias municipales, “ahora juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Corte van a elegirlos por primera vez el pueblo de México va a decidir quién quiere que sea su Poder Judicial.

Repudió a quienes critican y dicen que esa forma de elección es autoritarismo, y sin mencionarlo por su hombre indicó que “vino un ex presidente –Ernesto Zedillo-, a una conferencia a una universidad privada y dijo: México está yendo al autoritarismo”, ante lo cual cuestionó ¿Cómo vamos a ir al autoritarismo si lo que estamos haciendo es darle al pueblo de México el derecho a elegir, eso se llama democracia.

También destacó el hecho de que recientemente se aprobó en la Constitución, reconocer por primera vez a las mujeres en la Carta Magna, quedando asentado: la igualdad sustantiva, un segundo aspecto, que las mujeres tiene derecho a una vida sin violencia, a vivir en paz y la igualdad salarial: a trabajo igual salario igual.

Así lo estableció, en el marco de la entrega de tarjetas del programa de Bienestar, a mujeres de 64 y 63 años, así como a adultos mayores de 65 años en adelante, en un masivo encuentro con habitantes de Chinantla, Puebla.

Acompañada del mandatario de la entidad, Alejandro Armenta, e integrantes del gabinete federal, Sheinbaum Pardo, resaltó la continuidad a los programas sociales de la pasada administración y que ahora son constitucionales, así como tres programas más que arrancaron con el inicio de su sexenio: apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años, iniciando en este 2025, con atención a mujeres de 64 y 63 años, Beca universal “Rita Cetina”, para estudiantes de nivel básico de escuelas públicas, así como el programa de salud “Casa por casa”, en atención a adultos mayores y personas con discapacidad.

Lo anterior aunado al hecho de que a partir de que a mediados de año comenzará la instalación de farmacias adjuntas a los Bancos de Bienestar, para que las y los adultos mayores que así lo requieran puedan recoger de manera totalmente gratuitos los medicamentos que les prescriban los médicos y enfermeras del programa salud casa por casa.

Cuarta transformación y el neoliberalismo

La presidenta Sheinbaum Pardo resaltó que a diferencia del pasado, cuando los partidos políticos daban apoyos sólo en época de elecciones, y los gobiernos morenistas, es que antes no había pensión universal, ni apoyo a discapacidad, “y ahora los apoyos son universales, son para todos”.

Cuestionó a los asistentes si “a alguien le preguntaron a ¿qué partido político pertenecía, para recibir su apoyo?, no, aquí el apoyo es universal para todas y todos, sin intermediarios”, enfatizó.

En el periodo neoliberal, señaló, no creían que el gobierno pudiera hacer bien las cosas y vendieron todas las empresas estatales, y sólo se quedaron con Pemex y CFE, por lo que ahora se está recuperando la posibilidad de que Pemex haga fertilizantes, como hasta antes de 1982, “queremos que los fertilizantes se fabriquen en México y que sean gratuitos para las y los campesinos”.

Decían que no debe haber derechos del pueblo, sin embargo, a partir del 2018 recuperamos los derechos del pueblo de México que tiene derecho a la educación pública, gratuita, laica, de calidad, “el pueblo de México tiene derecho a un buen sistema de salud, a la pensión universal a los adultos mayores, el pueblo de México tiene derechos, no todo es mercancía, porque si no imagínense se profundizan las desigualdades como ocurrió en aquel periodo”, estableció.