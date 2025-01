“Hay salida en caso de desacato” del Comité de Evaluación del Poder Judicial a reanudar proceso: Noroña

En caso de que el Comité de Evaluación del Poder Judicial desacate la resolución del Tribunal Electoral que le dio 24 horas para continuar con la auscultación de aspirantes a juzgadores, el Senado tiene una salida para este escenario, afirmó el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

“Sí tenemos una salida, yo no quisiera compartirla, porque primero hay que esperar a ver qué decide el Comité de Evaluación del Poder Judicial, si el Comité de Evaluación del Poder Judicial retoma su tarea pues ya. (…) Hay manera, hay manera de resolverlo, si hay manera, estamos esperando que la manera correcta, que es el mandato del Tribunal Electoral, la más indiscutible, digamos se atienda y no especularemos. Pero, si hay una salida”, insistió

Recordó que la ley prevé que si un poder no presenta propuestas se queda afuera, “entonces esa gente no puede, no debe dejársele vulnerada en su derecho”.

Aseveró que el Comité de Evaluación del Poder Judicial está emplazado a acatar la resolución del Tribunal Electoral.

No obstante recalcó que en caso de una eventual negativa, el Senado no dejará estado de indefensión a las personas que se registraron.

“No vamos a sustituir a nadie tampoco, simplemente espero que el Comité de Evaluación continúe con su tareas y ya se acaba toda discusión y todo litigio”, indicó

Rechazó que la decisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial se suspender las auscultaciones por una resolución del juez Primer de Distrito en Michoacán, afecte la certidumbre de este proceso e insistió en que se realizará pese a todo.

Acusó que los integrantes de este comité están “incurriendo en responsabilidades graves, pero ellos sabrán”.

La secretaria general del PRI y senadora, Carolina Viggiano, se limitó a declarar que el Tribunal Electoral hizo lo que tenía que hacer, y evidenciar lo deseado que ha estado todo este proceso.

Refirió que los aspirantes que se inscribieron en el Comité del Poder Judicial no se les deja en estado de indefensión.

Por su parte, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y senador de Morena, lamentó que esta determinación del Comité de Evaluación del Poder Judicial lo único que hace es “cerrarles el paso a muchos candidatos que escogieron como única vía al Poder Judicial”.

Afirmó que esta fue una determinación muy contradictoria en contra del propio Poder Judicial, “un poder que determinó un proceso de evaluación mucho más riguroso que el Poder Legislativo y que el Poder Ejecutivo, y (…) la decisión es mantener a quienes tienen pase automático y sacar a quienes confiaron en ese proceso”.