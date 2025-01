Nace “Somos México”, nuevo partido derivado de la Marea Rosa; Xóchitl Gálvez no se suma

Guadalupe Acosta Naranjo en la presentación del nuevo partido "Somos México" Crédito: Especial

Con algunos ex liderazgos de otros partidos y sin más ideología que México, este miércoles se presentó formalmente una nueva fuerza política, denominada Somos México (Somos MX) que surgió de la llamada Marea Rosa y las manifestaciones ciudadanas en defensa de INE y el Poder Judicial.

Aglutina a personajes de todas las corrientes y sobre todo liderazgos sin partido, que buscan una nueva opción para conducir los rumbos del país y sobre todo convertirse en una fuerza capaz de hacer frente a Morena rumbo a las elecciones presidenciales del 2030, con una escala en el 2027.

Hay nombres como el ex dirigente nacional del PRD, Guadalupe Acosta, el ex senador del PAN, Gustavo Madero, el ex presidente del INE, Leonardo Valdés Zurita, el ex senador Emilio Alvarez Icaza, la defensora de derechos humanos, Marie Claire Acosta.

Lo mismo el periodista, Amado Avendaño, Fernando Belaunzarán entre otros muchos también hay ausencias como la de Xóchitl Gálvez, quien no se sumó a este proyecto ni tampoco el empresario, Claudio X González, hijo, quien fue uno de los mayores impulsores de la alianza opositora PAN—PRI—PRD-

“Xóchitl Gálvez no se sumó pero apoyará desde la sociedad civil. Tampoco estará Claudio X González””, explicó Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los impulsores de esta nueva fuerza política.

Valdés Zurita anunció que si bien la ley exige al menos 260 mil firmas ciudadanas, este partido va por 500mil para que no haya problemas asi como realizar más de 400 asambleas para obtener el registro.

Gustavo Madero rechazó que se busque atomizar a la oposición y reviró que más bien se trata de impulsa una nueva opción para millones de jóvenes mexicanos que no se siente representados con ninguno de los partidos actuales.

Acosta Naranjo y Madero aseguraron que ninguno de ellos buscará convertirse en candidato a algún cargo de elección popular en el 2027 pues se trata de dar paso a los jóvenes.

Luego de presentar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la documentación y los requisitos para convertirse en partido político, esta nueva agrupación, hizo su presentación oficial en el centro de convenciones Tlatelolco.

Ahí las y los jóvenes tomaron la tribuna para explicar las grandes líneas programática y de Acción de esta nueva opción en el espectro político nacional.

Dejaron en claro que no existe una línea ideológica, que aquí caben todos, teniendo como eje central México, el estado de derecho, la justicia, la democracia y las libertades.

Somos afirmaron, el partido de los millones sin partido, de los que no son escuchados, pero que mueven a este país todos los días con su trabajo y sus anhelos.

Advirtieron que quienes encabezarán esta nueva fuerza política, no podrán ser postulados a cargos de elección popular y tampoco podrán imponer a los candidatos, que surgirán de elecciones primarias, es decir de los propios ciudadanos que los elijan.

Con un ya basta denunciaron la violencia desbordada, el militarismo, la incapacidad y corrupción de quienes hoy gobiernan.

Al concluir el evento, se trasmitieron mensajes de personajes que conforman esta nueva fuerza política , entre ellos, Guadalupe Acosta Naranjo, Emiliano Álvarez-Icaza, Gustavo Madero, Amado Avendaño, Edmundo Jacobo Molina, Mariclaire Acosta, entre muchos otros.