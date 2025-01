RobotiX, Maestros que Transforman la Educación desde STEM

RobotiX Impulsa Maestros STEM+

RobotiX celebró a los Maestros que integran metodologías STEM en sus aulas, para formar ciudadanos globales e impactar comunidades de México. — Por transformar sus aulas en espacios de aprendizaje innovador y divertido, RobotiX, la organización mexicana que impulsa la educación en nuevas tecnologías, honró a Maestros mexicanos que imparten metodologías STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Roberto Saint Martin, fundador de RobotiX, dijo que estos Maestros contribuyen significativamente a formar “ciudadanos globales” con competencias esenciales para el futuro.

Impacto Tangible en la Educación

Explicó que en más de 18 años RobotiX ha capacitado 20 mil Maestros en todo el país, para darles herramientas que implementen enfoques educativos transformadores.

Explicó que a través de programas como FIRST LEGO League y RobotiX in the Box, los Maestros inspiran a sus estudiantes a desarrollar proyectos que benefician a sus comunidades, promueven el trabajo en equipo, la creatividad y la pasión por la ciencia y la tecnología.

Historias Inspiradoras de Transformación Educativa

Maestros mexicanos superan limitantes de equipo A través de metodologías STEM, los Maestros de México logran superar desafíos para enseñar a sus alumnos a salir adelante. (RobotiX)

Saint Martin expresó que la campaña “Docente STEM+ RobotiX” involucra historias ejemplares, como el del Maestro Sergio Raúl Ordaz Méndez, de la Ciudad de México, que imparte la educación STEM a infancias vulnerables en comunidades como la colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.

También esta el ejemplo de la Maestra Karina Colchado Flores, quien en el Estado de México rompió barreras de género para liderar equipos en competencias STEM y apoyar a estudiantes con discapacidades.

“En Oxkutzcab, Yucatán, el Maestro Sergio Lizandro Meza Córdova utiliza proyectos como paneles solares y veletas para enseñar a sus alumnos y beneficiar a sus comunidades”, explicó.

Mencionó tamién al Maestro Ángel David Rivera Vázquez, quien en San Luis Potosí logró que estudiantes con dificultades de concentración, encuentren en STEM un diferente enfoque educativo motivador.

STEM, Motor de Cambio Social

Roberto Saint Martin explicó que RobotiX trabaja con empresas, organizaciones y autoridades educativas estatales para garantizar que cada vez más niños y niñas reciban educación de calidad que fomente competencias como el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

“Los Maestros son los pilares del cambio educativo y social; en RobotiX celebramos su compromiso y esfuerzo por transformar las aulas en espacios de aprendizaje que inspiren un impacto positivo en el mundo”, comentó.

RobotiX, Maestros que Transforman la Educación desde STEM