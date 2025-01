En una semana, han sido deportadas más de 4,000 personas, la mayoría mexicanos

Presidenta Sheinbaum La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum señaló que han sido deportadas desde EEUU más de 4,000 personas, la mayoría de ellas, mexicanas

La presidenta d4e México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que del 20 al 26 de enero pasados, se han recibido 4,094 personas deportadas desde los Estados Unidos, la gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanos.

La jefa del ejecutivo enfatizó que dichos números no son significativamente elevados –son las deportaciones registradas en la primera semana del nuevo gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que, incluso, señaló “es un número que en otras ocasiones ha tenido el país”.

Consultada respecto al envío de personas deportadas a bordo de cuatro aviones, confirmó que fueron aeronaves civiles, empero, insistió, en ocasiones anteriores se han recibido igual número de aviones, aunque hasta ahora no se han registrado deportaciones masivas “no ha habido un incremento sustantivo. Unos días que disminuyó con la entrada del presidente Trump, pero si lo tomamos por semana es un número que en otras ocasiones ha tenido nuestro país”.

En la conferencia “La mañanera del pueblo”, de este lunes, la presidenta Sheinbaum Pardo insistió que desde el inicio de la nueva administración del presidente Donald Trump, y a partir de la llamada telefónica que hubo entre el Secretario de Estado, de Estados Unidos, Marco Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente tenemos un grupo que está trabajando sobre los temas de migración y esperamos éste se amplíe a otros temas que consideramos importantes con el gobierno de Estados Unidos”.

en el tema de migración hubo ya varias reuniones –a distancia-, entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) de Estados Unidos (CBP one, por sus siglas en inglés), y migración de México que tiene que ver con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación encuentros en los que ha comenzado a haber acuerdos o conciliaciones”.

“Es algo muy importante esto, que no es nuevo para México, sino que tiene una historia de repatriación muy importante de relación con Estados Unidos”, tema que fue abordado en su momento, indicó con el ex presidente López Obrador en la primera administración de Donald Trump y después con la administración del ex presidente Biden.

Esos antecedentes, dijo, permiten contar con mecanismos de coordinación que existen desde hace mucho, al tiempo que resaltó que su administración lo que comenzó a hacer fue prepararse con los Centros de Atención, algunos ya instalados y otros a punto de estar listos, en donde, subrayó, son recibidos a través de la atención que ofrece el programa “México te abraza”, así como otros programas que operan en sitios como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en la pasada administración, denominado PRIM, a través del cual se les daba oportunidad de empleo, apoyos diversos para poderse integrar.

Las autoridades, sostuvo, en el marco del diálogo que hay con el gobierno de Estados Unidos, lo que pedimos es que haya respeto a los derechos humanos, ya que dijo, en caso de alguna violación a los derechos humanos de las o los connacionales en su arribo al país, hay distintos esquemas, desde una queja a CBP one, u otras organizaciones que se dedican a este tema en los Estados Unidos, o incluso denuncias que se presentan en los tribunales de Estados Unidos frente a una violación de derechos humanos, las cuales, dijo, “algunas de ellas se han ganado”.