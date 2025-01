“Quieren robarte”,acusa PAN; arranca resistencia civil en rechazo a reforma de Infonavit

A unos días de que se apruebe en la Cámara de Diputados, la dirigencia nacional del PAN, junto con sus senadores y diputados activaron una “resistencia civil pacífica” contra la reforma del Infonavit con lo cual bloquearon calles y avenidas en las 32 entidades del país en protesta por esa reforma con la cual el gobierno federal tendrá acceso a 2.4 billones de pesos de los ahorros de los trabadores para construir viviendas aunque se condicionará el uso del crédito de los trabajadores.

Las protestas de resistencia civil pacífica contra esa reforma arrancaron este lunes en las instalaciones del Infonavit encabezadas por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acompañado de personajes como Santiago Taboada decenas de panistas que portaron banderas y una enorme manta con la leyenda “Disculpe las molestias, el PAN está en contra de que se roben sus ahorros”.

“Este gobierno quiere robarte los recursos, a ti, trabajadora o trabajador que llevas años ahorrándolos en un fondo muy importante que existe desde hace décadas, que es un fondo de la vivienda. Todas las mujeres y todos los hombres que han trabajado siempre han pagado, una parte de sueldo, a un fondo que maneja el Infonavit”, arengó

Esta reforma que Morena busca discutir y aprobar este 1 de febrero en la Cámara de Diputados abre la posibilidad de que el Infonavit use las subcuentas de los trabajadores para construir las miles de casas que tiene proyectadas en los próximos años.

UN ROBO

“Morena le está robando el dinero a la gente y el sábado nos van a escuchar una y otra vez, porque aquí en China quien permite un robo es cómplice de un ladrón y las diputadas y diputados que aprueben esta porquería serán cómplices del robo más grande a las familias mexicanas”, fustigó el coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa Abimerhi

Tenemos –dijo--que hacer conciencia de que no ha existido en la historia de México un atraco a las y los trabajadores como el que hoy se da y no puede ser posible, no sin el rechazo de las familias.

El dirigente panista, Jorge Romero advirtió que “darán la lucha” para que el gobierno de Morena no se quede con ese dinero de los mexicanos y anunció que es el principio de una serie de protestas pues el blanquiazul saldrá a las calles a manifestarse en contra de lo que afecte a los mexicanos.

“Acción Nacional se va a convertir en resistencia civil pacífica, nos vamos a dar a escuchar… Ellos están muy acostumbrados a preguntar a mano alzada la opinión de la gente, pues que le pregunten a la gente si quieren que se lleven su dinero”, aseveró