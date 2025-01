Sin riesgo de que personas que no cumplan con perfil lleguen a juzgadores tras mandato del TEPJF: Noroña

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, rechazó que se afecte la credibilidad del proceso para elegir jueces, magistrados y ministros tras la resolución del Tribunal Electoral para sustituir al Comité de Evaluación del Poder Judicial por una tómbola para elegir las candidaturas de las personas juzgadores, que participarán en la elección judicial del 1 de junio próximo.

Asimismo restó importancia al riesgo de pudieran llegar a convertirse en jueces, magistrados o ministros personas que no cumplan con el perfil luego de que el TEPJF ordenó al Senado sustituir al Comité de Evaluación del Poder Judicial, y en 24 horas definir los lineamientos para seleccionar las candidaturas en una tómbola, saltándose la etapa de idoneidad, sin tener que cumplir con que sean los mejores perfiles los que estén en la boleta.

En un intento por soslayar ese riesgo, Fernández Noroña aseguró que el Poder Judicial “hizo una revisión muy fuerte” de esos perfiles y dejó fuera dos tercios, de los alrededor de tres mil aspirantes a juzgadores y justificó que aunque sean insaculados en la tómbola no quiere decir que se convertirán en juzgadores.

“Se olvida el pequeño detalle que quien va a decidir es el pueblo. O sea, el que salgan insaculados no quiere decir que van a ser jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras; quiere decir que van a ser candidatas esas personas, pero quien va a decidir es la gente, entonces yo no me preocuparía por eso”, recalcó

Aseveró que el Senado cumplirá a raja tabla la sentencia del Tribunal Electoral para evitar que el proceso sea impugnado por la oposición por lo cual insacularan a los poco más de 600 aspirantes que se registraron ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial.

“Hasta donde entiendo el mandato del Tribunal es que todos los que pasaron a esta etapa previa van a la insaculación, pues ese es el mandato. Yo no me voy a poner creativo. No, yo no me voy a arriesgar a que impugnen el procedimiento, (…) no nosotros tenemos que obedecer a raja tabla lo que el Tribunal decidió, (…) es una sentencia definitiva, es inatacable”, señaló.

El morenista se pronunció porque sea la Mesa Directiva del Senado, la que lleve a cabo esta insaculación y no el Comité de Evaluación del Poder Legislativo para no saturarlo con más trabajo.

“Le quitamos tarea al Comité de Evaluación, le quitamos presión, le quitamos la posibilidad de una impugnación del proceso que ellos han sacado espléndidamente, y nosotros ya tenemos experiencia. Espero que no se nos caiga una bolita, para que no nos critiquen”, aseveró

Fernández Noroña declaró que aunque hay procedimientos sancionadores para aplicarlos al Comité de Evaluación del Poder Judicial por negarse a continuar con el proceso de evaluación, “no tiene sentido, lo que nosotros tenemos que centrarnos es en sacar el proceso, eso es lo fundamental.

Yo creo que la mayor sanción que tienen integrantes del Poder Judicial es su descrédito, los desfiguros que hacen, el desparpajo con que actúan, la facciocidad con que se han desenvuelto, la falta de ética y de responsabilidad, yo creo que esa es la sanción mayor.