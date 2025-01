CSP: Comité de Evaluación del PJ, no renunciaron, ya no tenían trabajo

SCJN Los integrantes del comité de selección del Poder Judicial no renunciaron, ya no tenían trabajo, luego de que la SCJN decidió no continuar con el proceso, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo, que no fue renuncia la de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, sino que ya no tenían trabajo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decidió no continuar con los trabajos de selección de candidatos para las elecciones del próximo 1º de junio.

Luego de la decisión de la Corte, dijo, “ya no tiene qué hacer el comité ya no iban a trabajar. ¿Por qué lo ponen así como que renuncian, si ya no tenían trabajo... La Corte les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad, ni modo que siguieran en un comité que ya no tenía ningún sentido”.

Cuestionada respecto al hecho de que el Senado de la República hará una tómbola para elegir a los candidatos, la jefa del Ejecutivo Federal señaló que las personas que se inscribieron en el Poder Judicial ya pasaron el primer filtro al cumplir todos los requisitos establecidos en la convocatoria.

Respecto al método de selección, sostuvo que la fecha límite para poder elegir a las personas que van a participar en la elección es el 31 de enero y debido a que restan tres días difícilmente van a poder hacer una revisión de las 3,000 personas registradas, la Constitución establece que se haga una tómbola, una selección al azar de quién va a participar en la elección “y lo que hace el Tribunal Electoral es seguir al pie de la letra lo que dice la Constitución”.

Esto, dijo, permite evitar que se violen los derechos de quienes desean participar y que por eso pudiera haber algo que pusiera en riesgo la elección.