Exige PAN en Senado no ceder “un milímetro” a presión de EU para convertir a México en tercer país seguro

El PAN en el Senado exigió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum “no ceder un solo milímetro” a la presión de Donald Trump para que México se convierta en tercer país seguro para recibir a los migrantes deportados de Estados Unidos aunque no sean mexicanos y aseveró que los repatriados de otras naciones deben ser enviados a sus países.

“México no debe prestarse a ningún tipo de presión. Aquí recibimos con los brazos abiertos, y ojalá no sean muchos, a todos los hermanos y hermanas mexicanos migrantes. Pero los que sean de otros países, con todo respeto, tienen que ser enviados a sus propios países”, aseveró el ex dirigente del PAN y actual senador, Marko Cortés.

Si bien, hay negociaciones con El Salvador para que se convierta en tercer país seguro y acepte a todos los migrantes deportados de Estados Unidos, se mantienen las presiones y acciones para ubicar en territorio nacional a migrantes repatriados aunque no sean mexicanos.

Cortés Mendoza consideró que la narrativa y propaganda de Donald Trump supera la realidad, pues en los hechos el mandatario estadounidense no concretó las deportaciones de migrantes que tanto anunció en su primer mandato contrario a lo que hizo el gobierno de Barack Obama quien si deportó mas migrantes que el magnate.

“No nos vayamos con la finta, hay que recordar que si se comparan la administración de Donald Trump con la administración de Barack Obama, hubo más deportaciones en la de Barack Obama, eso es real, eso es oficial. Donald Trump hace mucho ruido porque le habla a su electorado, pero en realidad no ha concretado lo que ha dicho, no lo hizo en su gobierno”, recordó

Por ello, Marko Cortés consideró que el gobierno de Trump “finalmente va a ser mucho más ruido que lo que realmente se concrete”.

Sin embargo—agregó--o eso no significa que el gobierno de México no deba estar preparado para recibir a todos los hermanos y hermanas migrantes mexicanos y firme para no recibir personas que tengan otra nacionalidad.

En ese contexto, el panista también insistió en lograr un acuerdo con Estados Unidos para combatir a los carteles criminales en México sin que ello implique permitir incursiones en territorio nacional de elementos estadounidenses.

“Es necesario que haya orden y por ello yo insisto ¿A qué le teme Claudia Sheinbaum para que no haya una colaboración?, una verdadera colaboración institucional entre países para combatir a los criminales”, recalcó

Dijo que esto no puede ser de forma aislada y no está bien que lo quiera hacer solo Estados Unidos- “Pero tampoco está bien que en México no esté haciéndose nada, que el crimen organizado se siga expandiendo”, insistió

“Entonces, el llamado es a que haya un acuerdo entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump para que de forma coordinada, organizada, se combata el trasiego de armas a nuestro país y el trasiego de fentanilo a su país, porque ambos ambas generan muchas muertes con acciones concretas, coordinadas que sí den resultados”, indicó