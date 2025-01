Por violencia, elección judicial en cinco estados podría realizarse incompleta

En Sinaloa la inseguridad y violencia empeoran cada día (Especial)

A cinco meses para la celebración de las primeras elecciones en las que los ciudadanos decidirán quiénes serán sus primeros ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, el panorama no es muy halagador, ya que a las diferencias que persisten entre los poderes ejecutivo, legislativo y el judicial para presentar a sus mejores cartas, hay un protagonista adicional: la violencia por acciones del crimen organizado, lo que pone en riesgo de que este ejercicio se lleve a cabo de manera íntegra y completa en Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Michoacán y Guerrero, estados donde la inseguridad tiene contra la pared a sus ciudadanos.

El 2024 fue un año que registró un precedente nunca antes visto en materia de seguridad en México, al registrarse 26 mil 715 homicidios, donde a mitad del año se llevó a cabo un proceso electoral, el más violento del que se tenga registro, según reportes de las fiscalías de los estados.

Un reporte de la agencia Integralia Consultores, refiere que la atención para este 2025 estará centrada sobre la inseguridad, con una violencia que aumenta en varios estados del país y donde no sólo estarán entre la incertidumbre actividades del ámbito social, político y económico.

A través de un reporte titulado “Diez riesgos políticos para 2025”, la consultora advierte que al dejarse crecer las acciones de grupos criminales en varios estados del país, es altamente probable que este año aumenten los enfrentamientos violentos por las disputas por el mercado de las drogas y fracturas internas de estos grupos que han visto afectadas también sus ilícitas actividades por una mayor presencia de fuerzas federales.

Se mantiene el refuerzo de seguridad federal en Sinaloa (Cuartoscur)

A la preocupación de la ONU se suma el reporte del 14 de enero de este año de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), que acordó mantener como Secciones con Estrategias Diferenciadas (SED) a 34 mil 474 zonas, equivalente al 49 por ciento de las que existen en el país, en las que se reconoce que podría enfrentar problemas diversas en esta elección judicial, al reportar que hay 14 mil 343 secciones electorales con etiqueta de focos rojos por inseguridad y entre las que sin mencionarlos, figuran Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Michoacán.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que con un total de 30 mil 057 homicidios cerró México el 2024, un aumento del 1.1 % con respecto al año pasado.

CIFRAS

Las cifras de incidencia delictiva resaltan que en 2023 se registraron 29 mil 713 asesinatos, una cifra menos a la del año que recién concluyó. La violencia derivada por la disputa entre grupos criminales que no sólo disputan el control del mercado de la droga sino que también buscan interferir en puestos políticos, ya sea en alcaldías, en puestos cercanos a las gubernaturas o dentro de las corporaciones de policías locales ha encendido las alarmas, al no haber garantías de que el narco no tendrá injerencia en la elección judicial de junio próximo.

La elección judicial del próximo 1 de junio en México podría abrir la puerta a la “influencia indebida de las élites políticas y económicas o, lo que es peor, al crimen organizado”, advirtió.

Michoacán, de los estados con focos rojos

Sobre este punto, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por la falta de transparencia para las campañas que realicen los aspirantes a ocupar un sitio en el Poder Judicial. Al respecto, la organización Open Global Rights publicó un estudio titulado “¿Reformar la justicia o socavarla? La encrucijada judicial de México” en el que exhibe que la reforma judicial “ha provocado una preocupación generalizada a nivel nacional e internacional”.

Entre las interrogantes que presenta este análisis surgen varias de interés como “¿quién está calificado para postularse y quién toma esta determinación? ¿Cómo se garantizarán la competencia, el mérito y la ética, que son los criterios de referencia para la selección judicial? ¿Qué salvaguardas evitarán las influencias corruptoras de poderosos actores económicos? ¿Cómo se gestionará la transición al nuevo marco? ¿Puede un país reemplazar a casi todo su poder judicial, incluidos muchos de sus juristas más experimentados, sin dañar la calidad de su sistema legal?”.

Asimismo, pone sobre la mesa dudas sobre la posible injerencia de poderosos actores políticos y económicos se cuestiona cómo se protegerá la celebración de este ejercicio contra la injerencia del crimen organizado, además de que descarta el criterio de selección previo basado en el mérito.

Guerrero, acorralado por varias células del narco

BAJO LA LUPA

En lo que respecta a la presencia del narco en esta elección, especialistas la ONU ha puesto sobre la mesa el riesgo que existirá para la celebración de esta controversial elección, principalmente en varios estados donde la violencia e inseguridad por la presencia de grupos criminales han mermado en las actividades sociales, políticas y económicas, como en Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Michoacán y Guerrero.

Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en relación con el aumento de la incidencia delictiva ponen entre los reflectores cinco estados donde la inseguridad podría ser un factor que afectaría todas las actividades sociales.

Datos del SESNSP con información de las fiscalías estatales y del gabinete Nacional de Seguridad revelan los casos de Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Michoacán y Guerrero, donde los homicidios dolosos registraron aumentos importantes.

En Sinaloa, la Fiscalía General del Estado contabilizó 1,011 asesinatos durante el 2024, un aumento del 78.6% en este delito comparado con las estadísticas del 2023. Tan solo del 9 de septiembre al 31 de diciembre, en Culiacán, se reportaron más de 700 asesinatos por causa de la guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.

Tabasco ha perdido la tranquilidad por presencia del narco

En el inicio del 2025 los homicidios, secuestros y ataques a la ciudadanía ajena a la disputa del narco han dejado casi un centenar de víctimas y el problema sigue al alza.

En el caso de Guerrero la situación no es muy diferente, ya que la disputa de varios grupos criminales por el control del mercado de la droga tienen contra la pared a la ciudadanía, toda vez que las acciones criminales han rebasado a las autoridades del estado. En todo el 2024 en Guerrero se contabilizaron mil 738 homicidios dolosos, según datos del SESNSP.

El EDÉN

Tabasco, la tierra de Andrés Manuel López obrador vive en carne propia los fallidos resultados de la estrategia de “Abrazos, no balazos”, donde cárteles de la droga han impuesto su ley desatando temor entre los tabasqueños, incluso en la mera Macuspana, terruño del expresidente donde la inseguridad se respira todos los días.

Esta tierra considerada como el “Edén” ha registrado el mayor incremento anual en delitos durante 2024, con un aumento del 252 %, al pasar de 271 asesinatos en 2023 a 919 casos en 2024, atribuido principalmente a la guerra entre cárteles Chiapas en otro estado que ha perdido su tranquilidad, y es que durante la administración de Rutilio Escandón, entre diciembre de 2018 a diciembre de 2024, se documentaron 7,126 muertes violentas, de las cuales 2,910 fueron clasificadas como homicidios dolosos, esto de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El inicio del 2025 no pinta nada bien, ya que la disputa entre grupos criminales por el control de la droga, secuestros, extorsiones y tráfico de migrantes ha convertido a Chiapas en su centro de operaciones.

El caso Michoacán, que arrastra desde hace más de una década la presencia del narco también pone en peligro la celebración de la elección judicial, con un aumento en delitos como asesinatos, extorsiones y secuestros, lo que revela la incapacidad de las autoridades del estado para garantizar que no habrá injerencia del narco y que los candidatos a ministros, jueces y magistrados podrán hacer campaña en total libertad y sin ningún riesgo. Michoacán en 2024 registró mil 260 homicidios dolosos, según los datos entregados a la Federación por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

QUÉ SE ELEGIRÁ

SINALOA Jueces: 9 Magistrados: 13 Total elegibles: 22

MICHOACÁN Jueces: 9 Magistrados: 13 Total elegibles: 39 juzgadores

GUERRERO Jueces: 8 Magistrados: 10 Total elegibles: 35 juzgadores

CHIAPAS Jueces: 11 Total elegibles: 38

TABASCO Jueces: 14 Magistrados: 16 Total elegibles: 47 juzgadores