Rechaza crisis institucional Adán Augusto tras renuncia de integrantes del Comité de Evaluación del Poder judicial

Morena en el Senado restó importancia al anuncio de la oposición en el sentido de que impugnará el proceso para elegir jueces, ministros y magistrados ante todo el “desaseo jurídico” que se ha registrado y sostuvo que pese a esta advertencia, la Cámara Alta cumplirá en tiempo y forma este viernes con la insaculación para seleccionar a los aspirantes a personas juzgadores, que dejó inconclusa el Comité de Evaluación del Poder Judicial por un mandato judicial.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, y coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, también rechazó que la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial ahonde la crisis que hay entre los poderes Legislativo y Judicial.

“No es un asunto de crisis, el Legislativo está cumpliendo con lo constitucionalmente mandatado y lo vamos a hacer”, aseveró

De hecho, recalcó que ello consumarán el proceso de insaculación que mandató el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación.

“El Senado de la República como lo mandato el Tribunal Electoral, a través de la Mesa Directiva va a realizar en tiempo y forma, lo propuso o lo mandato el Tribunal para el próximo viernes, dio un plazo límite, y nosotros vamos a hacer el proceso de insaculación”, aseveró

López Hernández también desestimó la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial pues consideró que en los hechos ya no estaban en funciones pues respondían a un guión que le impusieron algunos ministros.

“Ellos ya no tenían… en realidad ya no era una renuncia, no se le olvide que además siguen el guión que les imponen a algunos ministros o la presidenta de la Corte”, aseveró

Entre cuestionamientos y vacíos de la oposición, la Mesa Directiva del Senado realizará este viernes la insaculación de unos mil 50 aspirantes a juzgadoras, tras la resolución del Tribunal Electoral para sustituir al Comité de Evaluación del Poder Judicial por una tómbola para elegir estas candidaturas que participarán en la elección del 1 de junio próximo donde se elegirán jueces, magistrados y ministros.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que este ejercicio tendrá lugar el viernes próximo, a las 11:00 horas, en el Salón de Plenos de la Cámara Alta.

Explicó que un Notario Público dará fe del proceso de insaculación, que deberá ser continuo, y será transmitido por el Canal del Congreso.

El listado de personas insaculadas se enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que diga si lo acepta, en caso que no se tendrá por actualizada la afirmativa ficta, es decir, que los candidatos quedarán aprobados.