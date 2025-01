Se descartan Marko Cortés y Enrique Vargas para la coordinación del PAN en Senado; respaldan a Guadalupe Murguía

La coordinación de la bancada del PAN en el Senado será uno de los temas que se pondrá sobre la mesa durante la plenaria que este grupo parlamentario realizará este 30 y 31 de enero en Aguascalientes donde el dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero decidirá si Guadalupe Murguía se mantiene al frente del grupo o se define por otro perfil.

La permanencia de Murguía como coordinadora prácticamente se daba por un hecho e incluso ha recibido el respaldo del vicecoordinador, Enrique Vargas y del ex dirigente nacional, Marko Cortés para mantener en el cargo.

De hecho tanto, Vargas como Marko Cortés se autodescartaron como aspirantes a la coordinación del PAN en el Senado.

Sin embargo en los últimos días, el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya y el ex gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez han manifestado su intención de quedarse con ese cargo.

El ex presidente del PAN y actual senador, Marko Cortés, se autodescartó como próximo coordinador del grupo parlamentario en la Cámara Alta y manifestó su respaldo a la actual lideresa de la bancada, Guadalupe Murguía, para que continúe en el cargo.

El Senador Enrique Vargas del Villar expresó su apoyo a la Senadora Guadalupe Murguía para que siga siendo la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República y señaló que se autodescarta para ocupar ese cargo.

Recordó que la decisión de designar a quien encabece la Coordinación de los Senadores es del Presidente del CEN del PAN, Jorge Romero, lo que debe ser anunciado en los próximos días.

Comentó que el Grupo Parlamentario del PAN en la cámara alta trabaja para dar la pelea en el debate que se genere en el próximo periodo de sesiones sobre las reformas que se van a discutir, siempre colocando como prioridad la defensa de México.

Cortés Mendoza también manifestó no estar interesado en suceder a Guadalupe Murguía, lo que ya notificó tanto a los integrantes de la fracción como a Jorge Romero, presidente nacional del PAN.

“Descártenme completamente de coordinador parlamentario. Esto yo se lo he expresado a mis compañeras y compañeros senadores, que me han dicho que quieren que sea el coordinador, que les gustaría que fuera el coordinador. Yo francamente hoy en este momento no tengo interés de serlo, de hecho, yo creo que debería de permanecer Lupita Murguía, es la primera mujer que ha estado como coordinadora parlamentaria”, sostuvo.

⁃ ¿Y Ricardo Anaya sería otro perfil?, se le preguntó.

⁃ Yo creo que tenemos muy buenos perfiles y él sería, dentro de muchos otros. Tenemos 21 buenos perfiles, pero si me preguntan a mí, yo en este momento no tengo ningún interés, esto se lo dije ya a los senadores, a mis compañeras y compañeros, agradeciéndoles y también, por supuesto, se lo he expresado al presidente de nuestro partido.

-