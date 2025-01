Con la ausencia de PT, Morena y PVEM van en alianza electoral en Veracruz; confían en que se sume

Entre jaloneos, inconformidades y la ausencia del PT, Morena y el PVEM suscribieron un convenio de coalición para contender en las elecciones de Veracruz donde se renovarán las 212 presidencias municipales.

Luego de no llegar a un acuerdo, los miembros del PT en Veracruz decidieron no acudir a la firma del convenio con Morena y el PVEM pues no les concedieron otras 11 candidaturas en igual número de municipios para que el partido de Alberto Anaya encabezara en 33 municipios.

Sin embargo, la dirigencia nacional de Morena a través de su secretaria general, Carolina Rangel Gracida, atribuyó esta situación a “un tema interno” del PT, pero aseguró que su lugar está contemplado en la alianza en caso de que así lo decidan.

“Es un tema interno, es un tema de su dirigencia a nivel interno, a nivel nacional, entonces también respetamos a ellos que sigan avanzando en sus ponderaciones y en sus temas internos, pero aquí también ya vamos a seguir avanzando, y también los contemplamos siempre”, indicó

El documento que fue registrado este día ante el organismo electoral local solo incluye a Morena y el PVEM.

El convenio establece una alianza en 165 municipios: 110 municipios encabezados por Morena, 33 por el PVEM, 22 por el PT y, en el resto, 47 municipios, cada partido presentaría sus propuestas.

El PT busca encabezar 33 municipios, pero únicamente se les otrogaron 22 por lo cual se ausentó de este convenio.

De acuerdo con los plazos del OPLE, los partidos políticos cuentan como fecha límite al 2 de febrero para poder realizar el registro de las coaliciones.

La dirigente morenista llamó a la unidad interna pues recordó que rumbo a los comicios de junio próximo en Durango y Veracruz donde se renovarán 251 municipios en total, (39 en la primera entidad y 212 en la segunda) se necesitan todos los que han integrado la 4T.

--Pero hay mucho jaloneo ahorita con el proceso interno de Morena, ¿cuál es el llamado para la unidad?

--Es normal, lo extraño sería, que no hubiera inconformidades o jaloneos, porque al final de cuentas se está construyendo. El principal llamado esa la unidad, porque estamos aquí por un proyecto en común, no estamos aquí por el proyecto de una persona. Nos necesitamos todos para seguir avanzando.

Rangel Gracida, rechazó que haya “dados cargados” en favor de candidatos de Morena y aseveró que serán las encuestas las que definan quienes serán los abanderados en cada uno de los municipios en disputa.

“Estamos respetando el mecanismo que tenemos, que son las encuestas”, estableció

Por ello explicó que aún hay tiempo para que el PT se sume a la alianza en los próximos días pues los tiempos legales permiten que se definan candidatos hasta marzo próximo.

“Tenemos realmente para terminar las definiciones todavía hasta febrero, incluso, oficialmente podemos registrar candidatos hasta marzo, creo que es el 28, 29 de marzo la fecha límite para registrar candidatos. Entonces, estas definiciones se podrán dar a conocer todavía durante todo febrero y marzo”, aseveró

La dirigente morenista auguró que se llevarán “carro completo” en los 251 municipios que estarán en disputa en junio próximo.