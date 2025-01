EN VIVO | Sentencia de Fofo Márquez: 17 años y 6 meses de prisión

Audiencia Fofo Márquez Minuto a Minuto Crédito: Especial

Este miércoles 29 de enero, en punto de las 16:00 horas, se llevará a cabo la audiencia para determinar la sentencia del influencer, Rodolfo “Fofo” Márquez, quien es acusa del delito de feminicidio en grado de tentativa.

Sigue las últimas actualizaciones sobre el caso.

Audiencia de sentencia este 29 de enero

04:00 pm- La madre y el hermano del ‘Fofo’ Márquez llega a los juzgados de Barrientos para la audiencia donde se dictará su sentencia. Medios de comunicación ya están concentrados afuera del recinto esperando el inicio de la audiencia.

4:30- “Justicia, sólo justicia” pide la señora Edith Márquez, víctima del Fofo Márquez, al llegar al Penal de Barrientos a la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Permanecerá varios años en prisión.

4:58- Son casi las 17:00 horas y la audiencia de ‘Fofo’ Márquez aún no comienza, pues aparentemente hay un retraso.

5:20- Tanto el acusado como la contraparte ya se encuentran en la sala de audiencias, sin embargo, aún no se ha dictado la sentencia.

Tanto el acusado como la contraparte ya se encuentran en la sala de audiencias, sin embargo, aún no se ha dictado la sentencia. 6:45: Se ha dictado la sentencia de 17 años y 6 meses, además de una indemnización de 227 mil pesos como reparación del daño a la víctima, sumado a una multa de 67 mil pesos.

6:55: Tanto la madre como el hermano de Fofo Márquez salieron de la cárcel de Barrientos sin querer hacer algún tipo de declaración.

Tanto la madre como el hermano de Fofo Márquez salieron de la cárcel de Barrientos sin querer hacer algún tipo de declaración. 07:03: Edith ‘N’, señaló en sus primeras declaraciones que “tiene mucho miedo” después de finalizar este caso, pues aparentemente sufrió intimidación y amenazas por parte de la familia de ‘Fofo’ Márquez.

“Soy agente inmobiliario, tengo que salir diario (...) tengo miedo de que le pase algo a mi esposo, a mi familia o a mí”, declaró la víctima.

Declarado culpable por feminicidio en grado de tentativa

Fue el pasado 24 de enero cuando un juez del Estado de México, José Carmen Vilchis, determinó que el ‘Fofo’ Márquez era culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa derivado del ataque hacia Edith “N”, una mujer de 52 años, quien tras golpear accidentalmente el carro del influencer, recibió un ataque de puñetazos y patadas que la dejó tendida en el piso.

En un fragmento del video, las personas que se acercaron a auxiliar a la víctima, afirmaron haber visto todo el suceso: “¿Quieres que te llevemos al hospital? Yo vi cómo te tiró, te pateó en el piso. Está loco”.

Gracias al video de una cámara de seguridad, el caso se hizo mediático y la víctima presentó la denuncia correspondiente, por lo que el imputado fue arrestado en Naucalpan y se encuentra actualmente bajo prisión preventiva en la cárcel de Barrientos.

¿Cuántos años de prisión podría recibir?

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, el delito de feminicidio es penalizado con 40 a 70 años de prisión. No obstante, al tratarse de una tentativa, la pena se reduce de uno a dos tercios de la pena total.

En este sentido, la tentativa de feminicidio se castiga con una pena mínima de 13 años y 4 meses, mientras que la, máxima es de 46 años y 8 meses.

Primeras declaraciones de Fofo Márquez tras su sentencia

Previo a hacerse pública la declaratoria de culpabilidad, el influencer ofreció disculpas a la víctima, a manera de acto de redención, y pidió al juez desestimar la acusación y sentencia del delito, puesto que “le arruinaría la vida”.

“Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie, ni a un perro (...) Yo le pido su señoría que no me destruya la vida, tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático, que se me juzgue, pero por el delito que es”, señaló el acusado.

¿Qué dijo la madre del ‘Fofo’ Márquez?

La madre del influencer se presentó en el programa de la periodista Adela Micha días antes de la última audiencia de su hijo. En dicho programa, Sandra, señaló que prefería la muerte de su hijo a verlo encerrado en prisión.

“No estoy preparada para vivir con un hijo encerrado toda su vida y él dice que se va a ir con su papá y… yo creo que sería lo mejor porque no es una vida ahí, 47 años ahí metido”, declaró.

Asimismo, añadió que para su familia esta situación y la manera en que se ha hecho mediático en caso, ha causado mucha conmoción entre su familia. De hecho, su hermano, Rodrigo Márquez, publicó un video en redes sociales en dónde apelaba a un juicio justo contra su hermano, quien, según él, sólo había infligido lesiones a la víctima, sin tener la intención de asesinar a Edith ‘N’.

“Desde el dolor de mi corazón me expreso ante ustedes diciéndoles que estoy decepcionado de ver cómo se llevaron las cosas con tanta injusticia. Desafortunadamente, vivimos en un país donde es más importante algo mediático que un caso justo y solo quiero externar mi sentir y mi decepción hacia la justicia de este país”, concluyó.

Puntos a considerar en el caso ‘Fofo’ Márquez

Existen varios puntos por los que la Fiscalía del Estado de México están pidiendo la pena Máxima a ‘Fofo’ Márquez y que hace más agravante su caso, entre los que se encuentran: