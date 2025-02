No se habló con Trump sobre catalogar a cárteles como terroristas: Sheinbaum

Sheinbaum La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que clasificar a los grupos criminales como grupos terroristas, no ayuda al combate del tráfico de drogas (José Méndez/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que catalogar a los grupos de la delincuencia organizada como grupos terroristas, no ayuda a la colaboración y al combate el tráfico de drogas, ni a instrumentar mejores estrategias de coordinación para combatirlos.

En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria reconoció que durante la llamada con el mandatario estadunidense, Donald Trump, la víspera ya no se habló respecto a la decisión, ya que se abordaron muchos temas.

“De eso no hablamos en la conversación de ayer, hablamos muchos temas y en particular este tema no lo hablamos”, y externó su confianza en que antes que lo puedan determinar, se pueda platicar del tema en las mesas —de diálogo de alto nivel—, empero, añadió, si lo determinan antes, se seguirá trabajando en las mesas.

“Nosotros no creemos que sea la mejor forma de coordinación y cooperación, repito, eso significa que todos estamos combatiendo los grupos delictivos atacando, queremos clasificar el país, pero este catálogo no ayuda”, sostuvo.

En este sentido, Sheinbaum Pardo, resaltó que hay muchas formas de colaboración, de coordinación en el marco de nuestra soberanía que se pueden utilizar para ayudar a la crisis de fentanilo que tienen en Estados Unidos, aunque las autoridades estadunidenses, sostuvo, también tienen que hacer su parte en su país, pero, insistió una vez más, no ayuda al catálogo de terrorista.

Sigue leyendo: Sheinbaum afirma que despliegue de la GN a frontera norte no descuidará al país

No puede quedar duda de que México, Estados Unidos, Canadá y cualquier país del mundo actúa contra la delincuencia organizada, y abundó que su gobierno tiene un plano en la estrategia y se está actuando contra la delincuencia organizada.

Qué va a pasar con las armadoras estadunidenses

Catalogar como grupos terroristas a los grupos de la delincuencia organizada no ayuda a la colaboración y al combate, pero, además, cuestionó, “¿qué va a pasar con Estados Unidos, en el sentido de las empresas que venden de manera ilegal armas de fuego y de alto poder a esos grupos criminales. No quiero decir que sea el gobierno de Estados Unidos, ni mucho menos, pero que de manera ilegal están pasando armas a nuestro territorio”, planteó.

Desaparición de la USAID

Por otra parte, cuestionada respecto a la decisión del gobierno del presidente Donald Trump en el sentido de desaparecer la Agencia estadunidense para el Desarrollo Internacional (USAID), la jefa del Ejecutivo Federal se pronunció a favor, ya que consideró, no hay la trasparencia que se requiere y en ocasiones se otorga financiamiento a grupos opositores a los gobiernos, como en el caso de México con la organización Mexicanos contra la Corrupción.

“Tiene tantas cosas la USAID que es mejor que la cierren, si va a haber ayuda que lo hagan por otros canales” y consideró que si Estados Unidos desea ayudar al desarrollo mundial, debe canalizar recursos de manera transparente, como, sugirió para atender las causas que propician la migración de diversos grupos poblacionales en diferentes países.

Aranceles 27% de Ecuador a exportaciones mexicanas

En relación con la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer aranceles del 27% a los productos mexicanos que se exportan a aquel país, Sheinbaum Pardo, simplemente respondió: “ayer pregunté y las exportaciones son el 0.4 por ciento… con eso te digo todo… Son más ricos los camarones de Sinaloa”.

Sigue leyendo: Acuerdo con EU para aplazar aranceles, solo para ganar tiempo: “Cómo Vamos México”