Sin garantía de que Trump no aplique aranceles, admite Ebrard: “hay que aprovechar el plazo”

EL secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que no hay garantías de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, cancele la aplicación de aranceles del 25 % a los productos que importa México a aquel país y explicó que solo se ganó tiempo y México debe aprovecharlo.

“¿La garantía?, no hay garantías, lo que hay es el espacio de tiempo para que nosotros aprovechemos, y lo vamos a aprovechar…”, aseveró

Entrevistado a su llegada al Senado para participar en la II Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, Ebrard calificó de positivo el acuerdo que alcanzó la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar la imposición de aranceles y admitió que hubo un momento en que pensaron que eran inminentes dichos impuestos.

“Hace pocas horas pensábamos que era imposible (…) Lo logró la doctora Sheinbaum y luego se pegó Canadá. La sombrillita mexicana se pegaron los canadiense, ya ves que nos querían sacar del tratado”, recordó

Ebrard explicó que de aquí al 3 de marzo próximo se tienen que lograr tres cambios: “en materia de seguridad y fentanilo ya hay un despliegue de la Guardia Nacional, y lo que está planteando México con nombre y apellido, sí se tiene dónde los arman, ¡por favor!, ustedes ayúdennos a que no los armen, estoy hablando de armas de alto poder…

Dos, comercio, vamos a ver que quiere plantear Howard Lutnick (secretario de Comercio) quien va a ser mi contraparte, junto con los de la USTR -los dos no los han ratificado-, porque no me puedo sentar con ellos si no los han ratificado. Una vez que los aprueben, voy a visitarlo, a ver ¿cuál es el tema? ¿Qué quieren? ¿Qué plantean? ¿Cuál es la intención?”.

Reiteró que con este plazo se abre la posibilidad de convencer y aterrizar un plan de cooperación en seguridad y comercio y “entonces ya no son necesarias las tarifas”.

“Vamos a salir adelante”, aseguró.

El encargado de Economía consideró que con este aplazamiento “se ganó la posibilidad de argumentar, persuadir, proponer para resolver las preocupaciones que tiene Estados Unidos, y las que nosotros tenemos, en este caso en particular, las preocupaciones del presidente Trump”.

Refirió que si no se hubiera alcanzado este acuerdo, ya habría tarifas ahorita, con impacto económico.

“Ahorita tienes el momento, el espacio, la doctora Sheinbaum convenció al presidente Trump de decir: oye pues vamos a darnos un espacio, por qué, porque vas a imponer una tarifa que es carísima para tu país y para mi país, si ni siquiera hemos hablado, entonces que caso tiene, mejor hablamos y luego ya vemos si las pones