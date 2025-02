Van afines de la 4T a la elección de juzgadores; ex consejera jurídica de AMLO repite en dos vías

Pleno de la Cámara de Senadores durante el proceso público de insaculación Pleno de la Cámara de Senadores durante el proceso público de insaculación (Cuartoscuro)

Una vez concluidos los procesos de insaculación en los Comités de Evaluación del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, personajes cercanos a la Cuarta Transformación entre ellos al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, salieron sorteados y se encaminan a la elección del 1 de junio donde se elegirán a jueces, magistrados y ministros.

Incluso Maria Estela Ríos González, ex consejera Jurídica durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, aparecerá dos veces en la boleta para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la elección por voto popular del Poder Judicial prevista para el 1 de junio próximo.

Este martes resultó sorteada al concluir la insaculación del poder legislativo , por lo que aparecerá tanto en esta terna como en la del poder Ejecutivo.

Estela Ríos, fue postulada por AMLO en el 2023 para cubrir el lugar que dejaba Arturo Zaldívar, como ministro de la Corte pero al final no logró quedarse como ministra.

Pero en la tómbola del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo también salió el sobrino de la diputada morenista y ministra en retiro de la Corte, Olga Sánchez Cordero.

Jorge Emilio Sánchez Grossman, quien aspira a llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es el sobrino de la ex ministra y quedó entre los tres candidatos hombres para contender por ese cargo.

Con ello, dos familiares de Sánchez Cordero están como candidatos a participar en la elección del 1 de junio para elegir juzgadores pues su hija Paula María García Villegas Sánchez Cordero también quedó como candidata a ministra de la Corte.

Sin embargo también hubo perfiles afines a la 4T y cercanos a AMLO que no quedaron como el ex procurador capitalino en los tiempos de López Obrador, Bernardo Bátiz, así como Jaime Cárdenas, ex titular del Instituto para devolverle al Pueblo lo Robado.

Una vez concluido los procesos, los Comités de Evaluación tendrán hasta el 6 de febrero para aprobar la lista y hasta el 8 para mandarla al Senado de la República.

Como fecha límite del 12 de febrero, el Senado integrará las listas de candidaturas y las enviará al Instituto Nacional Electoral.

El 1 de junio los ciudadanos podrán elegir por voto a cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), así como jueces y magistrados.

Según la reforma judicial que se aprobó en septiembre, las campañas electorales durarán 60 días y las personas que competirán por un cargo en el Poder Judicial tendrán que costear sus propias campañas, porque el financiamiento público y privado está prohibido.

Las y los candidatos no pueden contar con espacios en radio y televisión, difundir propaganda electoral impresa en materiales no reciclables, así como encabezar actos de campaña antes del periodo previsto, según las reglas que aprobó el INE sobre las campañas electorales para este proceso.