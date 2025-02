México confía en ganar tiempo ante juez de Tucson en trazabilidad de armas

México tiene una carrera contra el tiempo para ganar las demandas en Estados Unidos contra la venta irresponsable de armas que llegan a nuestro territorio y con las que se empoderan los grupos delictivos, pero también hay confianza en que se gane ese tiempo, de aquí a junio, para aportar la evidencia de la trazabilidad de las armas en Tucson, dijo Alejandro Celorio, exconsultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien encabezó, el sexenio pasado, el litigio contra las armas procedentes del vecino del norte.

El experimentado abogado destacó que a México le toco estar cerca de Estados Unidos, “pero eso no significa que tengamos que normalizar sus armas. Tenemos que exigir que pare y tenemos que armarles un desarme”.

Al participar con una extraordinaria ponencia en el foro “Que se arme el desarme”, organizado este viernes en el auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados, Celorio Alcántara puntualizó: “Hay una carrera muy inteligente. Hay una carrera contra el tiempo, entre el ahora y junio, porque, quizá, entre ahora y junio, y aquí hay que echarle muchas porras al equipo de la Cancillería mexicana, hay que apurarse, porque qué tal si obtenemos información valiosa sobre la trazabilidad de las armas, en el caso de un juez ante Tucson, mientras queda pendiente lo de la Suprema Corte”, dijo sobre las dos demandas presentadas por el gobierno de México a iniciativa del exsecretario de Relaciones Exteriores y hoy secretario de Economía, Marcelo Ebrard.1

El consultor y académico, maestro en derecho internacional, expresó que México debe mantener una narrativa exitosa, esto se debe de mantener en medios, porque no es algo que se olvide, apenas fue el sexenio pasado. Además, hablar con Europa, con exportadores.

Señaló que puede o no ganar en los juzgados o tribunales, pero apostó por el sí.

“Primero, porque la demanda está bien armada, pero, además, porque no se trata de control de armas, sino de comercio responsable”, enfatizó.

“El argumento de ¿México puede ser vencido? Sí. El argumento de ¿México puede ganar? Sí. Se trata de un litigio, y hay un 50-50. Quien me asegure que vamos a perder, yo creo que me juntaría con ellos ahora para ver el Super Bowl. No hay forma de saber qué va a pasar, pero qué tal que el encabezado de marzo no es México perdió, sino que diga: ‘74% de las armas provienen de Estados Unidos’“.

El académico insistió: “Yo no creo que haya una decisión en contra de México, nada más porque en México hay una laxitud en el comercio de armas. Debe haber un razonamiento jurídico detrás de la decisión y podrán decir “‘bueno, no se presentaron los elementos suficientes o hay estas consideraciones adicionales’”, pero él insistió en que está lleno de optimismo porque la demanda está bien armada, está bien hecha y estoy seguro con base en el derecho la Corte puede resolver a favor de México.

Alejandro Celorio alabó la decisión del gobierno mexicano del sexenio anterior para dar el paso a dejar un precedente de atreverse a encarar a Estados Unidos.

Pidió a los jóvenes sentirse orgulloso de sus liderazgos mexicanos, como el del Marcelo Ebrard.

Expuso que el excanciller dijo ante el Consejo General de la ONU que se debía animar al sector privado a tener un comercio de armas más responsable.

“Nunca nadie había dicho eso en el Consejo de seguridad. A mí el valor del liderazgo y la fuerza que tiene México en seguir el camino adecuado. Nos tocó estar cerca de Estados Unidos, pero eso no significa que debamos de normalizar sus armas. Tenemos que exigir que pare y tenemos que armarles un desarme”.

Dejó en claro que las demandas están fundadas en el descontrol de las ventas de armas.

Y Por último se pregunto: “¿Por qué Estados Unidos o cualquier país no tiene sus foros dispuestos para que quien se sienta agraviado pueda solicitar una reparación?“

Hasta 2022, la reparación del daño equivalía a 15 mil millones de dólares para México, dijo Alejandro Celorio.