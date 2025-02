No necesito protección de nadie, y ya basta que me agarren de “piñata”: Cuauhtémoc Blanco

“Yo no necesito que nadie me proteja, y ya basta que me agarren de su piñata”, dijo Cuauhtémoc Blanco, diputado federal por Morena y exmandatario estatal de Morelos, quien negó las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual en 2023 cuando todavía gobernaba esa entidad.

Blanco Bravo viajó a Cuernavaca, Morelos, donde regresó señalamientos contra Uriel Carmona Gándara, hasta ayer por la mañana fiscal general estatal, y contra la víctima de abuso sexual de quienes dijo que lo quisieron extorsionar y no lo permitió.

En conferencia de prensa, Cuauhtémoc Blanco, dijo que él siempre va a dar la cara y que no esconde.

“Quiero dejar en claro, pero muy en claro, que niego categóricamente el delito que se me imputa. A lo largo de mi vida, tanto en mi trayectoria deportiva como en el servicio público, siempre he actuado en el marco legal y en el respeto a los derechos humanos, en especial de las niñas, niños y mujeres, así como de adultos mayores y grupos vulnerables. Es de llamar la atención que un día después de que presenté una denuncia contra (hoy exfiscal) Uriel Carmona Gándara por el delito de extorsión, delito que fue cometido en 2022. Es preocupante que en lugar de actuar de manera objetiva y conforme a la ley, se utilicen estos procedimientos con fines que podrían tener un trasfondo político”, expuso el excampeón del futbol mexicano.

Acompañado del joven diputado morenista Enrique Vázquez Navarro, muy cercano al equipo de legisladores afines al líder de la bancada, Ricardo Monreal, el exastro del futbol indicó que también quiso ser extorsionado por su media hermana quien hoy lo acusa de violación en grado de tentativa y quien sí vivía en la Residencia Oficial de Gobierno, porque él le dio permiso.

“Por eso estoy aquí, dando la cara. Nunca me voy a esconder ni me voy a echar a correr. Y no necesito la protección de nadie, pero ya basta de que me agarren de su piñata. Hoy le pregunto a Uriel Carmona si está utilizando el caso de una supuesta víctima para continuar con esa persecución política en mi contra. (...) El señor siempre decía que tenía un as bajo la manga. Aquí estoy, dando la cara: el que nada teme, nada debe", retó Cuauhtémoc Blanco,

Sobre el apoyo que pudiera recibir de la bancada de Morena, fue el diputado Enrique Vázquez Navarro quien aseguró que los legisladores del partido respaldan a Blanco Bravo y quien debe ir a prisión por corrupto es Uriel Carmona Gándara.

“El fiscal no tiene autoridad moral para presentar un denuncia de desafuero, cuando él está desaforado por el Congreso federal. Es un fiscal que debe estar en la cárcel, y vamos a hacer todo para que termine en la cárcel por corrupto y hampón”. dijo.

Sobre este caso, Ricardo Monreal, líder del grupo parlamentario de Morena, reiteró que los legisladores de su bancada actuarán bajo la ley, con lo que negó que se respaldara a ciegas a Blanco Bravo.

“Vamos a actuar conforme a las pruebas que existan. La comisión no se excederá ni va a prejuzgar ni tampoco a emitir sentencias o culpabilidades. No es nuestr1a función”, enfatizó Monreal, destacando que el proceso seguirá su cauce institucional y que se garantizará la imparcialidad en el análisis del caso”, aseguró Monreal Ávila.